Renovación de las tarjetas especiales para el metro y metrobús está en marcha: ¿Qué debe presentar?

El proceso de activación de las tarjetas especiales para jubilados, pensionados, tercera edad y personas con discapacidad para el periodo 2026 está en marcha desde el 26 de enero.

De acuerdo con Sonda, este beneficio será aplicable para todos los usuarios que posean la tarjeta especial, y que hayan realizado un mínimo de un (1) viaje en los últimos seis (6) meses del año 2025, y será renovado de manera automática. Para hacer efectiva esta actualización, el usuario deberá acercar su tarjeta especial en cualquiera de los activadores de saldo de “Viaje sin contacto”, así como las máquinas de venta y recarga de tarjetas instaladas en todas las estaciones de Línea 1 y 2 del Metro.

"Este proceso de renovación busca facilitar el acceso al beneficio, asegurando que los usuarios que ya cuentan con una tarjeta especial puedan mantener su tarifa preferencial de forma automática y sin trámites adicionales, siempre que cumplan con los criterios establecidos”, señaló Christopher Machazek, Gerente de Mobility de Smart Cities de SONDA Panamá.

Actualmente las tarifas normales en el Metro de Panamá son las siguientes: Línea 1= 0.35 centavos y Línea 2= 0.50 centavos. Con el beneficio de tarjetas especiales la tarifa para jubilados, pensionados, tercera edad y personas con discapacidad sería la siguiente: Línea 1= 0.24 centavos y Línea 2= 0.35 centavos.

Al momento de utilizar las tarjetas especiales los usuarios deberán tomar las siguientes consideraciones:

Las tarjetas especiales son de uso exclusivo para el titular:

El uso indebido de estas tarjetas, que otorga un 30% de descuento en la tarifa regular en el Metro, será sancionado de acuerdo con el reglamento del usuario de Metro de Panamá.

El beneficio solo lo podrá solicitar y validar el titular de la tarjeta y no por un tercero.

Si la tarjeta está dañada y no funciona correctamente, el titular de la tarjeta debe acudir a cualquiera de los Centro de Atención Especializada ubicados en las estaciones del Metro, para su debida revisión y reemplazo de ser necesario.

En caso tal que los usuarios deseen obtener por primera vez una tarjeta especial, o no hayan utilizado la tarjeta en los últimos seis meses, deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones:

Jubilados, Tercera Edad y Pensionados:

La solicitud debe efectuarse en alguno de los Centros de Atención Especializada de la Línea 1 ó 2 del Metro de Panamá.

Presentar la cédula de identidad para validar la edad requerida: mujeres de 55 años en adelante y hombres de 60 años en adelante.

Pensionados: Presentar cédula de identidad y carnet de seguro social.

Cubrir el costo de la tarjeta especial (en caso de requerir una nueva).

Correo electrónico para el envío digital de la hoja de consentimiento solicitada para el cumplimiento de la Ley 81 del 26 de marzo del 2019, sobre la protección de datos personales, reglamentada por el Decreto Ejecutivo No.285 del 28 de mayo de 2021.

Personas con discapacidad:

La solicitud debe efectuarse en alguno de los Centros de Atención Especializada (CAE) de la Línea 1 ó 2 del Metro de Panamá.

Cédula de identidad personal, certificación emitida por SENADIS.

Cubrir el costo de la tarjeta especial (en caso de requerir una nueva).

Correo electrónico para el envío digital de la hoja de consentimiento solicitada para el cumplimiento de la Ley 81 del 26 de marzo del 2019, sobre la protección de datos personales, reglamentada por el Decreto Ejecutivo No.285 del 28 de mayo de 2021.