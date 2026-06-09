Restauran vía principal en La Valdeza tras cuatro décadas de espera

Más de 400 familias de la comunidad de La Valdeza, en el corregimiento de Guadalupe, se beneficiarán con la restauración de la vía principal del sector, una obra que los residentes esperaron durante casi cuarenta años.

Además, los trabajos son ejecutados de manera coordinada entre el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el Municipio de La Chorrera, e incluyen la rehabilitación de la superficie de rodadura y la colocación de pavimento asfáltico. Con ello, se busca mejorar la movilidad de residentes, estudiantes, comerciantes y transportistas.

Por su parte, Esther Migdalia Vásquez, secretaria de la Junta de Desarrollo Social y residente de la comunidad, manifestó su satisfacción por el inicio de las obras. Según explicó, se trata de una solicitud que los moradores mantuvieron durante años y que finalmente comienza a concretarse.

De igual manera, Alexander Barsallo, director regional del MOP en Panamá Oeste N.º 1, destacó que los trabajos se desarrollan en conjunto con el Municipio de La Chorrera, el cual aporta equipos y materiales para la ejecución del proyecto.

Asimismo, el MOP cuenta con personal técnico del Laboratorio de Suelos para supervisar la calidad de los trabajos.



De esta forma, se garantiza la durabilidad de la nueva carpeta asfáltica y la seguridad de los usuarios de la vía.

En ese sentido, la rehabilitación de esta carretera representa un avance significativo para la conectividad de la comunidad de la Valdeza, ya que permitirá un tránsito más fluido y seguro en beneficio de todos los sectores.

Al mismo tiempo, la obra busca brindar mayor calidad de vida a los residentes, reduciendo los riesgos asociados al deterioro de la vía y facilitando el acceso a servicios básicos y actividades económicas.