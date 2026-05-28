San Miguelito anuncia congreso sobre avances en atención primaria, tecnología y humanización de la salud

Con el firme propósito de impulsar la innovación en el sistema sanitario, la Región de Salud de San Miguelito anunció la realización del XII Congreso Regional “Avances en atención primaria, tecnología y humanización al servicio de la salud”, un espacio académico que reunirá a profesionales nacionales e internacionales los días 12 y 13 de agosto de 2026 en el Hotel Sheraton Grand Panamá.

Además, este encuentro busca fortalecer la actualización continua de médicos, enfermeras, técnicos de salud y personal administrativo, promoviendo el intercambio de conocimientos, experiencias e innovaciones orientadas a mejorar la calidad de los servicios sanitarios.

De igual manera, el congreso contará con la participación de reconocidos expositores nacionales e internacionales, quienes abordarán temas relacionados con atención primaria, transformación digital en salud, innovación tecnológica, humanización de los servicios y nuevos retos en la gestión administrativa.

Por otra parte, la actividad pretende crear un espacio de análisis y reflexión sobre los desafíos actuales del sistema de salud, destacando la importancia de una atención integral, eficiente y centrada en el paciente como eje fundamental de las políticas públicas.

En ese sentido, el director regional, Algis Torres, subrayó que este tipo de iniciativas refuerzan el compromiso institucional con la capacitación permanente del recurso humano, considerado un elemento clave para ofrecer servicios de salud con calidad y calidez a la población.