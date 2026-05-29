Como parte de las acciones de fiscalización y control ambiental, el personal técnico de la Dirección Regional de Colón realizó el seguimiento al cumplimiento de la Resolución DRCL-M-REMOC-001-0502-2025, mediante la cual se ordenó la remoción de una piscina construida de forma irregular sobre el lecho marino en el distrito de Portobelo, Costa Arriba de la provincia de Colón.



Los trabajos de remoción están siendo ejecutados por el Municipio de Portobelo, entidad responsable de dar cumplimiento a lo dispuesto en la resolución emitida por esta institución.



De acuerdo con Mi Ambiente, esta medida busca proteger los ecosistemas marino-costeros y garantizar el respeto a la normativa ambiental vigente, debido a que las intervenciones no autorizadas sobre el lecho marino pueden generar impactos ambientales negativos y alterar la dinámica natural del ecosistema.



Indicó la entidad ambiental, que continuará realizando las verificaciones correspondientes hasta lograr el cumplimiento total de las disposiciones ordenadas.