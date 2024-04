Senniaf rechaza anteproyecto que rebaja penas por delitos sexuales

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), rechaza el anteproyecto de Ley 192 presentado a la Asamblea Nacional, que Adopta Reformas al Código Penal de la República de Panamá sobre la Libertad Individual.

Para la entidad, representa un claro retroceso en la normativa de Derechos Humanos (DDHH), normalizando las uniones y/o el matrimonio con personas menores de edad, lo que es considerado un abuso en contra de los niños, niñas y adolescentes.

A su vez este anteproyecto, busca la rebaja de penas a los agresores sexuales, siendo una clara violación del derecho a las víctimas a que se empleen penas justas de acuerdo a los delitos cometidos en su contra.

El matrimonio infantil representa una flagrante transgresión de los derechos humanos, vulnerando el derecho a la salud, educación, igualdad, no discriminación, y una vida libre de violencia y explotación, especialmente de niños y mujeres, detalló la Senniaf.

“Estos derechos están garantizados por la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención de los Derechos del Niño (CDN), la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CETFDCM) y otros instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos”, agrega.

De acuerdo a la Senniaf, este anteproyecto es contrario a los avances obtenidos en la Ley 30 del 5 de mayo de 2015, con la cual se prohíbe a los menores de 18 años contraer matrimonio.

Se explicó que las iniciativas legislativas deben ser encaminadas a reducir la normalización de la violencia y promover entornos seguros, que garanticen el fortalecimiento de las familias y la no normalización de conductas inadecuadas.

“Como país, debemos continuar cumpliendo normativas internacionales y nacionales, y no propiciar retrocesos a nivel del sistema judicial”, señala.

En la actualidad, el anteproyecto de ley no ha sido admitido por la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, por lo que hacemos un llamado a los Honorables Diputados, a no admitir este proyecto nefasto, no solo en favor de las víctimas, sino de los niños, niñas y adolescentes.

