Subasta en reversa, una fórmula del Minsa para adquirir medicamentos

Para adquirir medicamentos al mejor costo posible y tener abastecida las farmacias, el Ministerio de Salud (Minsa) recurre a una serie de medidas, entre ellas la compra en conjunto con la Caja de Seguro Social, también con la subasta en reversa sin dejar de lado la opción ofrecida por el Parlamento Centroamericano a través del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana (COMISCA).

Eric Conte, director Nacional de Medicamentos e Insumos del Minsa, explicó que la institución está por hacer una subasta en reversa, lo que le permitirá adquirir medicamentos de mayor consumo, que ya están registrados. "En este caso estamos hablando de unos 50 ítems dentro de medicamentos importantes", dijo Conte en Nex Noticias.

Señaló que se trata de medicamentos utilizados en la atención primaria, para lo que tienen varios oferentes de estos medicamentos conocidos.

Conte explicó que en la subasta en reversa, el Minsa pone un precio de referencia, y las empresas convocadas ofertan "hasta que finalmente esa puja y repuja termina y en ese momento se adjudica a la empresa que reúna los requisitos técnicos y a un menor precio".

Precisó que las empresas deben cumplir con los aspectos técnicos como el registro sanitario, de comisión de oferente, estar paz y salvo nacional. "Todas esas situaciones son realmente valoradas y finalmente se hace la adjudicación", precisó.

Compra conjunta

En cuanto a la compra conjunta entre el Minsa, CSS y patronatos, dijo que están en la parte administrativa legal por lo que están viendo las cantidades a comprar, igualmente los precios de referencia para una compra conjunta, que en este caso será de 376 medicamentos.

En el caso de las compras conjuntas, incluye medicamentos como el factor 8, otros que son utilizados en pacientes con cáncer.

"Se trata de medicamentos de difícil adquisición donde ya el Estado ha tratado de adquirirlos y como nadie oferta, tenemos la opción de ir a la compra conjunta", subrayó.

Las compras conjuntas tienen a su favor, según el funcionario, que al haber una mayor cantidad de medicamentos a requerir, esto significa una mejora del precio.

"Esto es porque estamos comprando por economía escala a mayor volumen y se meten todo tipo de medicamentos en esa compra conjunta", señaló.

Al ser consultado sobre la normativa propuesta por el Parlamento Centroamericano para que los países del bloque compren las medicinas en conjunto, dijo que esa iniciativa se sigue aplicando.

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En este caso Panamá va con unos 14 medicamentos que "no son fácilmente adquiribles localmente, son de cierto grado de especialización y el hacer una compra a nivel regional también mejora precio".