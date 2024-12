Transferencias Monetarias Condicionadas a beneficiarios excluidos se pagarán desde el 16 de diciembre

A partir del próximo lunes 16 al viernes 27 de diciembre, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) hará efectivo el desembolso de los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada en la modalidad de Tarjeta Clave Social (TCS), a todos los beneficiarios que fueron excluidos en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2024.

El pago en la modalidad de difícil acceso para los beneficiarios de los programas (Ángel Guardián, 120 a los 65, Red de Oportunidades y el Bono Alimentario Nutricional de SENAPAN), se realizará del lunes 16 de diciembre al viernes 20 de diciembre.

El Mides reitera su compromiso por seguir desarrollando políticas públicas en beneficio de los panameños más vulnerables.

Situación

Esta semana el Mides señaló esta semana que continuará, a partir del próximo año, con el proceso de depuración.

Desde enero se reevaluará caso por caso para determinar quiénes cumplen las condiciones para continuar en estos programas y quiénes serán excluidos definitivamente, dijo Magalis Araúz, directora de Inclusión y Desarrollo Social del Mides. Señaló que las exclusiones rondan el 7%.

Pero, aclaró que a todos se les respetará su derecho de reconsideración que consiste en que cada ciudadano presente las pruebas para que su expediente sea analizado en profundidad.

La mayoría de las exclusiones se dan porque los beneficiarios no aportan las pruebas y documentos necesarios para verificar sus corresponsabilidades, por lo tanto, hizo un llamado a la población para que cumplan con su parte, pues, al no actualizar los expedientes se entiende que el ciudadano ya no necesita el subsidio.

Reiteró: “Tienen que cumplir, nosotros le otorgamos un beneficio, pero ellos en contraposición también tienen que cumplir con una serie de corresponsabilidades”.