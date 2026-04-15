UABR reitera prohibición de venta de alimentos en espacios públicos de Amador

La venta de comidas y bebidas en aceras, parques, áreas de juegos infantiles y demás espacios de uso común en la Calzada de Amador no está permitida, reiteró la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos (UABR).

Dicha medida la establece el Decreto Ejecutivo N.º 40 de 30 de septiembre de 2025, que aprueba el Reglamento de Uso del Proyecto Turístico Amador.

De acuerdo con la entidad, esta disposición no responde a interpretaciones, sino a una normativa clara que prohíbe cualquier actividad comercial en áreas no concesionadas. Estas prácticas, además de ser ilegales, constituyen una competencia desleal para los comercios formalmente establecidos que cumplen con sus obligaciones, incluyendo el pago de alquileres al Estado y la generación de empleo.

La UABR aclara que no ha emitido permisos para la instalación de comerciantes o microempresarios que vendan alimentos o bebidas en espacios no contemplados dentro del Plan Maestro de Amador. Esta prohibición incluye aceras, parques, áreas recreativas y cualquier estructura móvil utilizada con fines comerciales.

Mientras que la buhonería de artesanías panameñas está permitida exclusivamente para ciudadanos panameños bajo condiciones específicas, no debe confundirse con la venta informal de alimentos, bebidas u otros productos en espacios no autorizados. Esta última actividad afecta directamente a los comercios formales que operan bajo regulación y cuentan con los permisos sanitarios y de seguridad requeridos.

Según la entidad, actualmente los comerciantes formales de Amador están siendo impactados por la persistencia de estas prácticas ilegales. A pesar de reiteradas advertencias durante casi dos años, algunos comerciantes informales continúan ocupando espacios públicos para la venta de productos, ignorando la falta de autorización.

La UABR afirma que las autoridades han mantenido operativos constantes y han reiterado la necesidad de trasladar estas actividades a espacios donde sí están permitidas por la ley.

Sostiene que estos llamados han sido ampliamente difundidos a través de medios de comunicación y mediante reuniones directas con los involucrados, en algunos casos con la participación de la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, el incumplimiento persiste. Se ha identificado incluso que algunos comerciantes mantienen múltiples puntos de venta simultáneamente, tanto en Amador como en otras áreas de la ciudad.

Cabe destacar que se han ofrecido alternativas para la formalización de algunos comerciantes en espacios autorizados; sin embargo, estas opciones han sido rechazadas en múltiples ocasiones, insistiendo en operar en áreas no permitidas.

La entidad hizo un llamado a cesar estas actividades y se alerta a la ciudadanía sobre personas que, al margen de la ley, cobran a comerciantes informales bajo falsas promesas de representación.