UP ya cuenta con tanque de reserva de agua dentro del Campus Central

La Universidad de Panamá (UP) inauguró un tanque de reserva de agua con capacidad de 10 mil litros, destinado a garantizar el suministro en dos facultades del campus central, especialmente en momentos de baja presión o interrupciones del servicio.

La instalación de este sistema busca hacer frente a la problemática del abastecimiento de agua que afecta a la ciudad capital debido al crecimiento urbano en áreas cercanas, situación que ha provocado una disminución en la presión del servicio dentro del campus universitario, dijo el rector de la Universidad de Panamá (UP), Eduardo Flores.

Esta iniciativa beneficiará directamente a las facultades de Humanidades y Comunicación Social, con el objetivo de garantizar el acceso al agua y asegurar el desarrollo normal de las actividades académicas y administrativas, explicó.

Por su parte, el director de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Panamá, Eladio Quintero, señaló que el proyecto forma parte de un plan institucional orientado a fortalecer el abastecimiento de agua en distintas dependencias del campus.

Quintero indicó además que actualmente ya existen tanques de reserva instalados en áreas como el CAIPI UP, Mantenimiento y Servicios Administrativos, mientras que otro sistema ubicado en el edificio J2 presenta un avance del 75 %.

En tanto, el decano de la Facultad de Humanidades, Olmedo García, resaltó que esta medida permitirá ofrecer un mejor servicio a los estudiantes y usuarios de estas facultades, consideradas entre las más afectadas por la baja presión del agua.

Durante el acto de inauguración participaron estudiantes, docentes y autoridades universitarias, quienes valoraron la importancia de este proyecto para mejorar las condiciones y el funcionamiento del campus central.