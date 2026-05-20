Ministra de Educación descarta intervención inmediata en la Universidad Autónoma de Chiriquí

La ministra de Educación, Lucy Molinar, habló en el noticiero matutino de Telemetro Reporta sobre la situación que atraviesa la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI).

La funcionaria indicó que, so pretexto de la autonomía universitaria, se ha permitido de todo en la Unachi. Recordó además que cuando se fue del Meduca en 2014, cambiaron la ley del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá (Coneupa), lo que impide que ella pueda involucrarse más en los temas de las universidades.

La ministra dijo que no se puede quedar ajena a lo que ocurre en la UNACHI. Agregó que conversó con la rectora y varios de los involucrados, a los que les pidió, por el bien de la universidad, hacer un acto de desprendimiento.

Molinar señaló que cada uno está atrincherado cuidando su parcela del feudo, y que como sociedad hemos sido espectadores pasivos de un daño terrible al sistema educativo.

La titular del Meduca indicó que, amparados en la autonomía universitaria, se creen intocables. Ella espera que pronto se den los pasos necesarios para que se pueda abrir un proceso de transición donde el estudiante sea primero.

Al ser cuestionada sobre cuánto va a resistir la Unachi, Molinar expresó que no puede hacer lo que la ley no le permite. "Vamos a esperar un poquito más. Es mejor un buen final que una mala intervención que revierta las cosas de una manera equivocada", concluyo la titular.