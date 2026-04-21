Balacera en La Joya habría dejado un muerto y varios heridos

La Dirección General del Sistema Penitenciario informó sobre un altercado entre privados de libertad en el centro penitenciario La Joya, durante el cual se reportó la presencia de un arma de fuego.

Ante esta situación, la entidad activó de inmediato los protocolos de seguridad establecidos, a fin de garantizar el control y la integridad dentro del recinto.

Las autoridades mantienen el monitoreo de lo ocurrido y estarán brindando información oficial de manera oportuna a la ciudadanía conforme avancen las verificaciones.

Sin embargo, extraoficialmente se habla de la muerte de un reo y de otras 3 personas heridas. Esta información no ha sido confirmada por las autoridades.

También está por confirmar en qué pabellones se produjo la situación, no obstante, fuentes extraoficialmente indican que se trató de un intercambio de disparos entre reos de los pabellones: 1 vs 2, 15 vs 6 y 1 hacia el 9.

Este tiroteo sería producto de una aparente guerra entre reos procedentes de El Chorrillo y Panamá Viejo.