Buques de guerra de EE.UU. estarán en aguas panameñas la próxima semana

La próxima semana, uno de los buques de guerra de Estados Unidos de mayor envergadura en el mundo estará en Panamá junto a un destructor, informó el Servicio Nacional Aeronaval (Senan).

Se trata del USS Nimitz que puede albergar hasta 90 aviones y funciona como una base aérea móvil, con 333 metros de largo.

También vendrá el USS Gridley, un destructor que proporciona defensa avanzada y apoyo operativo, equipado con sistemas de radar y misiles de alta tecnología.

Ambos buques pueden transportar 6 mil tripulantes y se espera que estén en aguas panameñas entre 29 de marzo y el 2 de abril de este año y no cruzarán el Canal de Panamá.

Durante su presencia en el país el USS Nimitz descansará en aguas abiertas, mientras que el USS Gridley estará en el muelle de cruceros de Amador.

Su paso no es casual. Ambas embarcaciones forman parte de los ejercicios Southern Seas 2026, que fortalece el intercambio de conocimiento marítimo con países de la región, según el boletín de prensa del Senan.

Partieron de la costa oeste de los Estados Unidos el 12 de marzo y navegarán el estrecho de Magallanes, al sur del continente para reposicionarse en su nuevo puerto base en la costa este, aproximadamente, el 20 de junio.

Además de Panamá, las embarcaciones atracarán en Perú, Chile y Brasil.

