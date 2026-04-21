Confirman la muerte de un reo durante balacera en La Joya

El director general del Sistema Penitenciario, Jorge Torregroza, junto al director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, confirmaron la muerte de un privado de libertad producto de la balacera que se registró este martes entre dos grupos rivales en La Joya.

Aunque los funcionarios no dieron a conocer el nombre de la víctima, extraoficialmente se habla de que este responde al nombre de Roberto Welch.

Además, se pudo conocer, que el interno "pertenecía a una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y tenía una medida de permiso laboral interno, lo cual le permitía la movilización entre pabellones", resaltó la policía.

De momento, las autoridades no han confirmado si el tiroteo dejó heridos, aunque se habla de que otros tres reos también fueron baleados. Al parecer, el tiroteo fue producto de una aparente guerra entre reos procedentes de El Chorrillo y Panamá Viejo.

La Policía Nacional confirmó que el hecho violentó se produjo entre reos de los pabellones: 1 vs. 2, no obstante, versiones extraoficiales hablaban de intercambio de disparos entre los reos del pabellón 15 vs. 6 y 1 hacia el 9.

No obstante, Torregroza agregó que la situación se encuentra bajo control y que se continuará efectuando requisas dentro del centro penitenciario. Hasta el momento, según indicó la Policía Nacional, con la intervención de unidades de Control de multitudes y de la Policía Penitenciaria, se efectuó una requisa mediante la cual "se han decomisado ocho armas de fuego y se logró la identificación del agresor".

“Vamos a actuar con firmeza ante estos hechos de violencia. Hay cero tolerancia con este tipo de situaciones”, enfatizó.

El Sistema Penitenciario "ha dispuesto la suspensión temporal de las visitas en el centro penitenciario La Joya. Durante este periodo, únicamente se permitirá el ingreso de valores, bajo los controles establecidos".

Al registrarse la balacera, el Sistema Penitenciario activó de inmediato los protocolos de seguridad establecidos, a fin de garantizar el control y la integridad dentro del recinto.