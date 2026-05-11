Dan de baja a alias Otto, de la banda Los HP y a conductor de InDriver

Roberto Othoniel Álvarez, alias Otto, de 33 años, presunto integrante de la banda Los HP, fue dado de baja durante un hecho violento en la avenida Domingo Díaz, cerca de El Crisol donde también fue asesinado Abraham Arce, conductor de la plataforma InDriver.

El suceso se dio cuando unos sujetos armados interceptaron el auto en el que viajaba alias Otto, de 33 años, un Hyundai i10, y le hicieron una descarga de más de 40 detonaciones a las 4 de la madrugada de este lunes.

La acción violenta generó momentos de pánicos entre los conductores que transitaban por el área en ese momento.

Informes policiales, detallan que Otto era buscado por homicidios y presuntamente pertenecía a la banda “Los HP”.

Por su parte, Antonio Arce, de 39 años, no tenía antecedentes penales.

La escena provocó fuerte congestionamiento vehicular en la Domingo Díaz, Costa del Este y corredores cercanos, mientras unidades policiales y funcionarios del Ministerio Público realizaban el levantamiento e iniciaban las investigaciones para dar con los responsables.