Señales que indican que tu Smart TV está fallando

En la actualidad se puede hacer prácticamente todo en un Smart TV, desde ver series y películas favoritas hasta enviar mensajes por WhatsApp. Ello, sin olvidar que también existe la posibilidad de descargar aplicaciones y navegar por Internet como si de una computadora se tratara.

A pesar de que la televisión se ha convertido en un dispositivo importante del hogar, no hay que olvidar que, como cualquier aparato electrónico, el Smart TV tiene un ciclo de vida, por lo que, a medida que envejece, es normal que empiece a presentar algunas fallas.

Sumado a ello, también existen ciertos hábitos que los usuarios suelen tener con sus televisores, causando daños en la pantalla u otros componentes del equipo.

Algunos de los principales errores son: ubicarlos en el sitio equivocado. Expertos explican que es un error instalar la TV en un sitio en donde llegue con mucha intensidad la luz del sol o que cuente con mucha humedad.

También se considera una equivocación el ubicar el dispositivo en zonas donde se genere mucho calor, pues el rango de temperatura ideal para el funcionamiento del TV es de 0 a 40 grados, por lo tanto, se debe ubicar a una buena distancia de lámparas y otras fuentes de calor.

Limpiar la pantalla con servilletas o papel periódico humedecidos con productos químicos también produce un elevado riesgo de generar varios rayones en el panel de la TV.

Agregado a ello, estos fluidos pueden causar grandes manchones sobre el panel y afectar la calidad de la imagen.

Atención a las señales

Existen ciertas señales que indican que tu televisor está a punto de morir, aprende a reconocerlas a tiempo para evitar problemas mayores.

1. Problemas con los puertos HDMI

Una de las primeras señales de que tu Smart TV podría estar en problemas es cuando empiezas a tener dificultades con los puertos HDMI. Si este componente falla, no podrás conectar tu reproductor Blu-ray, tu Xbox o PlayStation, entre otros dispositivos de entretenimiento importantes.

Si notas que la imagen del televisor se congela al cambiar de una entrada a otra o si la señal de algún dispositivo se pierde en el camino hacia la pantalla, probablemente tengas un problema con este puerto.

Asegúrate de haber revisado los cables y dispositivos antes de concluir que es el HDMI del televisor el que está fallando.

2. Píxeles muertos

Se trata de pequeños puntos negros que aparecen en la pantalla de tu televisor y no desaparecen con el tiempo, es decir, no funcionan correctamente y no tienen solución.

Generalmente, se originan por fallas en el proceso de fabricación. Aunque los televisores actuales tienen una vida útil limitada, los píxeles muertos pueden incluirse en la garantía si se demuestra que son un defecto original.

3. Quemado de pantalla

El desgaste de pantalla o la retención de imágenes son problemas que pueden afectar negativamente la calidad de su experiencia visual, ya sea mientras mira una película o juega un videojuego.

Estos problemas ocurren cuando los píxeles de la pantalla se desgastan al mostrar una imagen estática durante mucho tiempo, dejando marcas permanentes en la pantalla.

La causa y la gravedad de este problema dependen del tipo de panel. Para evitar este problema, es recomendable no mantener imágenes estáticas durante mucho tiempo.

Utiliza el modo de bajo consumo o el salvapantallas, y regula el brillo y el contraste según la configuración de tu Smart TV. Si el fallo continúa presentándose, es señal de que necesitas un televisor nuevo.

4. Disminución de la calidad de la imagen

La tecnología digital de los televisores actuales hace que la imagen parezca perfecta o defectuosa. Si notas que la calidad de la imagen se ha deteriorado mucho, por ejemplo, con colores alterados, rayas en la pantalla o iluminación irregular, significa que tu Smart TV tiene un fallo grave.

Estos problemas no suelen tener fácil solución y pueden suponer que necesites cambiar de televisor. Algunos problemas comunes con la calidad de la imagen incluyen:

Para prolongar la vida útil de tu dispositivo, no lo dejes encendido por períodos prolongados. Evita exponerlo a temperaturas extremas, no lo golpees y es recomendable activar la función de protector de pantalla para evitar que la imagen se queme.