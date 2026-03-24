Abraham Pino representará a Panamá en 'El Rancho de Destino'

El creador de contenido panameño Abraham Pino se sumará al elenco de la nueva edición del reality internacional “El Rancho de Destino”, que estrenará su segunda temporada próximamente.

Pino, quien hasta hace poco aseguraba que no participaría en ningún reality, cambió de opinión tras recibir una propuesta para grabar en Miami. Según él mismo reveló en una caja de preguntas en sus redes, fue una cifra específica incluida en el contrato lo que terminó de convencerlo.

“Antes decía que nunca entraría en un reality… hasta que me llamaron para uno en Miami. Vi el número en el contrato y dije que sí. Ahora vamos a ver cómo me va”, comentó en su momento.

El anuncio oficial fue realizado a través de la cuenta @destinotolk, confirmando así la participación del influencer panameño en el esperado regreso del show.

En la publicación se pueden leer varios comentarios de apoyo de algunas caras de la farándula local como Jacky Guzmán, Zuany Tatiana, Fernando Barrera, "El Pulgas" y Jean Modelo.

Por otra parte, también están aquellos que desaprueban la participación de Pino.

- “Ahora si hay que apoyarlo a él y las cosas nacionales él nunca apoyó”.

- “Ya él está claro que casi todo Panamá no lo soporta”.

- “Ya esa vaina de los realities está saturado... Ya casan...pero, suerte”.

- “¿Quién carajos va a apoyar a este tipo?”.