Barbie, el regreso de un mito que supera las generaciones

Ahora, un cuarto de siglo después, 'Barbie en el Cascanueces' regresa. Y lo hace en un momento en el que la nostalgia se ha convertido en una poderosa forma de conectar con el pasado, mientras quienes crecieron con Clara, el Capitán Eric y el Reino de los Dulces han dejado de ser niños.

La película vuelve así con una doble vocación: recuperar un clásico para quienes lo recuerdan y presentarlo a quienes están a punto de descubrirlo.

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En 2001, Barbie era ya uno de los juguetes más reconocibles del mundo, pero su presencia audiovisual estaba todavía lejos del fenómeno en el que acabaría convirtiéndose. Había anuncios, videojuegos y diferentes apariciones promocionales, pero todavía no existía una auténtica franquicia cinematográfica.

Para hacerlo posible, Mattel se asoció con Mainframe Entertainment y apostó por una producción en animación 3D que, para la televisión de aquel momento, suponía todo un desafío técnico. Uno de los elementos más llamativos fue el uso de tecnología de captura de movimiento para trasladar a la pantalla los movimientos de bailarines reales.

Porque la danza no era un detalle secundario. Al contrario, formaba parte del corazón de la historia. Para reproducir las coreografías se digitalizaron movimientos de bailarines profesionales buscando que el ballet tuviera una presencia tan importante como la propia aventura.

Y ahí estaba precisamente la clave de la película. Había una niña, un cascanueces que cobraba vida durante la noche, un reino fantástico, un Rey de los Ratones y una historia de amor. Pero también había música, ballet y una estética de cuento de hadas que permitía que la película funcionara más allá del público infantil.

La banda sonora, interpretada por la Orquesta Sinfónica de Londres, ayudó a completar esa apuesta. Lo que podía haber sido simplemente una película derivada de una marca de juguetes terminó construyendo un pequeño universo propio.



En noviembre se estrenará un nuevo especial animado que reinterpretará la historia con una estética adaptada a los estándares actuales pero donde la danza volverá a ocupar un lugar central.



La nueva colección inspirada en El Cascanueces lleva al mundo físico personajes reconocibles: Clara, el Hada de Azúcar, las Hadas de la Nieve de Chelsea y los caballos mágicos del Reino de los Dulces.

Quizá ahí esté la explicación de por qué Barbie en el Cascanueces vuelve a despertar interés un cuarto de siglo después. Quienes la descubrieron entonces son adultos que crecieron con aquellas películas y que ahora encuentran en ellas algo más difícil de fabricar que cualquier efecto especial: el recuerdo.

La nostalgia se ha convertido, además, en una poderosa forma de consumo. El fenómeno de los llamados kidults —adultos que recuperan, coleccionan o consumen productos relacionados con su infancia— ha encontrado en Barbie uno de sus recuerdos naturales.

Las redes sociales han hecho el resto

Fragmentos de las primeras películas, escenas musicales y recuerdos de aquella época circulan de nuevo entre quienes las vieron por primera vez hace dos décadas. Según datos internos de las plataformas oficiales de Barbie, los contenidos relacionados con la etapa clásica han registrado un incremento del 86% en las interacciones y un 56% más de tiempo de visualización que la media de los contenidos actuales.

Pero más allá de estos datos, el fenómeno tiene algo curioso. Quienes fueron niños entonces son ahora adultos, y muchos de ellos tienen hijos, sobrinos o niños en su entorno a los que pueden enseñarles aquellas mismas historias. La nostalgia, así, deja de ser un simple viaje al pasado y se convierte en una experiencia compartida entre generaciones.

De la pantalla del salón a las nuevas pantallas

Mattel ha encontrado en ese aniversario una gran oportunidad para volver a poner El Cascanueces en circulación. La celebración pasa, en primer lugar, por recuperar la película que lo empezó todo y el pasado mes la producción original de 2001 regresó al catálogo de Netflix, una forma de permitir que quienes la recuerdan puedan volver a verla y, al mismo tiempo, que una nueva generación la descubra por primera vez.