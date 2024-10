Brithany Ryce está disfrutando su nuevo estilo de vida

Desde hace aproximadamente cinco meses, Brithany Ryce empezó un nuevo estilo de vida, en el que hacer ejercicio forma parte de su rutina diaria, motivada en trabajar en su mejor versión.

Los cambios son evidentes. La cantante y bailarina está disfrutando el proceso y en su cuenta de Instagram, con más de 134 mil seguidores, ha realizado algunas publicaciones de sus rutinas.

Con este nuevo estilo de vida, a Ryce le cuesta asimilar cuando hay un día en el que no puede hacer ejercicio, algo que le suele pasar cuando la actividad física ya se ha convertido en un hábito, y también hay un momento en el que no tiene energía o se siente motivada para ir al gimnasio.

En esos días, según contó, se obliga y se pone bonita. "(…) Me arreglo bien bonita, exagerada y llego al gimnasio colorida y la gente viéndome, pero no importa, yo hago mi ejercicio", expresó a Panamá América.

Las críticas no han faltado, cuando no hacía ejercicio la atacaban argumentando que normalizaba la obesidad y ahora que ha hecho un cambio en su estilo de vida los comentarios malintencionados no han cesado.

Ryce comentó que prefiere obviar los comentarios negativos porque al final del día está trabajando en ella y para ella, ya que si los toma en cuenta desde mucho antes se hubiese "puesto a hacer de todo" para perder peso.

Aseguró que ha tenido propuestas de operaciones, pero ha preferido no hacerlas porque comprendió que es a su tiempo, así que está disfrutando su proceso de la mejor manera y dando lo mejor de sí. "No haciéndolo a medias, prometiéndome lo que yo misma me puse como meta este año, estoy muy feliz por eso", dijo.

Proyectos

Brithany Ryce colabora con marcas locales e internacionales en la creación de contenido para redes sociales, además, no se ha olvidado de su carrera como cantante, adelantó que tiene muchas canciones.

Otro proyecto que tiene a corto plazo es terminar su carrera en comunicación social.

