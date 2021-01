¿Cómo mantener ese peso perdido durante el 2021?

Para nadie es un secreto que el tema de perder peso está en la lista de propósitos y no solo cada vez que empieza un nuevo año, sino todos los meses. De ellos, muchos logran ese peso ideal, pero no pueden mantenerlo y he aquí otra lucha.

Hay muchas formas de mantener ese peso perdido, al menos así comenta la Dra. Leslie Heinberg, de Cleveland Clinic.

Antes de dar esos tips el especialista lanza varias interrogantes ¿Qué pasa si se concentra en comer más alimentos que son buenos para usted en lugar de tratar desesperadamente de evitar los malos por completo? ¿Puedes comer más y aun así perder peso?

No obstante, el primer paso para el éxito de la pérdida de peso es comprender que el camino hacia el control del peso, no es un enfoque de una sola vez.

En este punto, comenta que para nadie es un secreto que la mayoría de las dietas de moda incluyen una restricción, ya sea no consumir carbohidratos, ni gluten o los productos lácteos, lo que las hace difíciles de mantener.

¿Qué ocurre con estas restricciones? Una vez que deja de seguir las restricciones de la dieta, generalmente el peso regresa de inmediato, explica el galeno vía correo electrónico.

Por esta razón, deben agregar alimentos más nutritivos a sus comidas, en lugar de restringirlos, será muy probable que pierda peso y no lo recupere.'



Entonces, si las personas se concentran en incorporar cierta cantidad de alimentos saludables en sus comidas a diario, como aspirar a entre cinco y siete porciones de frutas y verduras frescas, puede hallar que, naturalmente, limitará las opciones no tan saludables.

En este punto, la especialista dice que la gran mayoría de las personas recuperarán su peso, porque la biología de su cuerpo luchará por volver a su peso anterior. Por eso es esencial hallar la manera de incorporar más movimiento a su estilo de vida y una dieta balanceada.

Comida y actividad física

¿Cuáles son los alimentos esenciales para adelgazar y mejorar la salud en general? Heinberg menciona algunos.

Frutas y vegetales; granos integrales; legumbres como frijoles secos, guisantes y lentejas (también se pueden enlatar o congelar para mayor comodidad); aceites vegetales como el de oliva, aguacate, girasol, semilla de uva o maní; nueces y semillas; fuentes magras de proteínas como pescado, mariscos, carnes blancas, huevos o claras de huevo y tofu; y alimentos ricos en calcio como yogurt bajo en grasa, requesón y leche, enumera.

La actividad física es útil cuando se trata de perder peso, pero "donde realmente es poderosa es luchando contra esa biología", dice.

"La actividad física continua, y bastante, 150-250 minutos de actividad física moderada a la semana, es lo que parece ser muy útil para mantener la pérdida de peso, sin dejar de lado una buena alimentación", sugiere.

Cuando la persona añade frutas y verduras a las comidas, deben ingerirlas antes del plato principal, porque le ayudará a sentirse más lleno para que pueda reducir las porciones del plato principal para acomodar las calorías adicionales.

Recuerda que los alimentos saludables tienden a tener menos calorías que otros alimentos, por lo que puede comer la misma cantidad de alimentos en general y aun así perder peso.

Comer alimentos nutritivos adicionales y menos alimentos que no sean saludables lo ayudará no solo a perder peso, pues también le disminuirá el riesgo de enfermedades cardíacas, cáncer, diabetes y accidente cerebrovascular; le ayudará a regular la digestión; a disminuir el colesterol y a mejorar el estado de ánimo y reduce la depresión.

