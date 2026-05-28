Condenan a 15 años de prisión al hombre que planeaba un atentado en el concierto de Taylor Swift

Un tribunal austríaco condenó este jueves a un hombre de 21 años a 15 años de prisión por planear un atentado terrorista en un concierto de Taylor Swift en agosto de 2024 en Viena, y a 12 años de prisión a su cómplice, de la misma edad.



Durante el juicio en el tribunal estatal de Wiener Neustadt, los acusados, Beran A. y Ardan K., respectivamente, fueron considerados también culpables de haber instigado a otro compañero, Hasan E., a cometer un ataque terrorista con cuchillo en Arabia Saudí.



Beran A. fue detenido en agosto de 2024 al descubrir la policía austríaca un complot para atentar en uno de los tres conciertos que tenía planificado ofrecer Swift en el estadio Ernst-Happel de Viena, espectáculos que fueron cancelados por las autoridades por razones de sesguridad.