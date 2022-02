El doctor Paulino Vigil critica a los presentadores de TV que solo usan máscaras faciales

Desde hace unos meses se puede observar que en los programas de televisión de algunos canales locales sus presentadores solo usan máscara facial.

En este tiempo algunos cibernautas han estado comentando que esto no debería ser, porque consideran que no es seguro.

Y, precisamente, el Dr. Paulino Vigil-De Gracia, ginecólogo obstetra e investigador, hizo referencia a este tema.

El especialista escribió sobre esto en su cuenta de Twitter: "El virus se trasmite por el aire, significa que cuando respiras o hablas sale el aire o cuando metes aire para respirar o abres la boca para hablar puede entrar al estar en el aire".

"Eso es lo que evita la mascarilla, no lo evita la máscara facial sin mascarilla. ¿Hasta cuándo TV?", añadió.

Como es de esperarse este comentario del Dr. generó un debate en la red social en mención.

Algunos le escribieron al Dr. que el virus no se transmite por el aire o por la boca. Mientras que otros aclararon que el especialista se refería al momento en que los presentadores hablaban entre ellos.

Por ejemplo, hubo comentarios como: "Por la boca no entra doctor… sale… la vía de entrada de los virus es por la nariz" y "Oye viejo anda a cuidar a tus nietos y ya no jodas, vive y deja vivir".

"Hasta cuándo con el mal ejemplo. @MINSA no tiene recomendaciones o por lo menos llamados de atención?"; "La gente no termina de entenderlo. Dos años en esta pendejada" y "Entiendo al doc, por el aire contaminado de una persona positiva y a menos de 2 metros , no por el aires de el ambiente , lo del metro de usar careta si esta mal ,se debería usar solo mascarilla", fueron los comentarios a favor de lo expuesto por el Dr. Vigil.

Tras el comentario del Dr. Paulino Vigil el debate en redes socicales se ha encendido.

