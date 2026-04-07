El regreso de las rayas

Las rayas pueden transmitir elegancia relajada, inspiración marinera o una estética gráfica cercana a la arquitectura moderna. Diseñadores y firmas de moda reinterpretan este motivo con nuevas proporciones y colores, pero sin alterar su esencia: un dibujo capaz de transformar una prenda básica en una declaración de estilo.

Este año el estampado se impone especialmente en versiones verticales, una variante que estiliza la silueta y aporta dinamismo a las prendas. Desde camisas ligeras hasta vestidos midi o abrigos de entretiempo, las rayas se integran en piezas pensadas para acompañar la llegada del buen tiempo.

De la Marina francesa a la pasarela

El origen moderno de este estampado se sitúa en 1858, cuando la Marina francesa adoptó la camiseta de rayas horizontales como parte de su uniforme oficial. Aquella prenda funcional terminaría convirtiéndose en uno de los símbolos de la moda europea, cuando diseñadores como Coco Chanel introdujeron la estética marinera en el vestuario femenino en 1920.

A partir de ese momento, las rayas dejaron de ser un simple elemento utilitario para convertirse en un signo de elegancia informal. Actrices como Audrey Hepburn y figuras de la realeza como Diana de Gales contribuyeron a popularizar este motivo, incorporándolo a conjuntos cotidianos que combinaban comodidad y sofisticación.

La historia del estampado continuó en la segunda mitad del siglo XX, cuando diseñadores como Jean-Paul Gaultier o Sonia Rykiel reinterpretaron las rayas desde una perspectiva nueva. Sus colecciones demostraron que un patrón aparentemente simple podía convertirse en una herramienta creativa de gran potencia visual.

Rayas verticales: el recurso que estiliza

Entre las distintas interpretaciones del estampado, la versión vertical se ha convertido en una de las más visibles de la temporada. Su popularidad responde tanto a criterios estéticos como prácticos. Las franjas verticales generan un efecto visual que alarga la figura y aporta estructura a la prenda.

Esta cualidad explica su presencia en pantalones de corte sastre, vestidos de líneas rectas o camisas de inspiración masculina. La verticalidad de las rayas aporta dinamismo al conjunto y crea una sensación de elegancia natural.'



Predominan las rayas verticales, que estilizan la silueta y aportan dinamismo.



Popularizado por iconos como Audrey Hepburn y Diana de Gales.



Funcionan tanto en prendas básicas como en "looks" más sofisticados.

La tendencia se ha visto reflejada en las pasarelas de firmas como Loewe o Jacquemus, que han incorporado este motivo en prendas ligeras pensadas para la temporada cálida. Las colecciones combinan tejidos fluidos con rayas marcadas, creando siluetas que evocan la frescura del verano.

Las rayas verticales funcionan también como un recurso visual capaz de aportar personalidad a prendas básicas. Un abrigo sencillo o una camisa de corte clásico adquieren una dimensión distinta cuando el tejido incorpora este motivo gráfico.

Aunque el azul marino y el blanco siguen siendo la combinación más reconocible del estampado, la moda ha ampliado considerablemente su paleta cromática. Las colecciones actuales incluyen rayas en rojo, verde, tonos pastel o combinaciones multicolor que aportan un carácter más lúdico al diseño.

Esta evolución responde a la voluntad de actualizar un motivo histórico y adaptarlo a una sensibilidad más actual. El color se convierte así en un elemento clave para renovar la estética del estampado sin alterar su esencia.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

En muchas propuestas, las rayas aparecen en tejidos ligeros como algodón o lino, materiales asociados a la primavera y al verano. El resultado son prendas que combinan comodidad, frescura y un fuerte impacto visual. Esta reinterpretación confirma que pueden integrarse tanto en conjuntos clásicos como en estilismos más experimentales.

Camisas, blusas y chaquetas con identidad

El estampado se extiende a otras piezas del vestuario cotidiano como pantalones de vestir, vaqueros o faldas midi. Este tipo de piezas permiten construir estilismos versátiles, en los que el estampado actúa como elemento central.

El éxito persistente de las rayas se explica por su capacidad para reinventarse sin perder su identidad. Pocos estampados han demostrado una resistencia similar al paso del tiempo. En cada temporada regresan con nuevas proporciones, nuevos colores o nuevas interpretaciones.

Sin embargo, su esencia permanece intacta: un motivo gráfico simple que transforma la superficie del tejido en un elemento visual de gran fuerza. Las rayas reaparecen en vestidos, camisas, abrigos ligeros o trajes relajados, demostrando que el lenguaje más sencillo puede convertirse en uno de los más duraderos.