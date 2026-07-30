En la piel de Spider-Man

Las aventuras de Peter Parker, un estudiante torpe al que la picadura de una araña radioactiva le dota de habilidades sobrehumanas, llegaron a los devoradores y crecientes lectores de cómics de la mano creativa de Stan Lee en 1962.

Marvel ya había cosechado un éxito incontestable con "Los cuatro fantásticos" e incorporaba a sus páginas a este nuevo superhéroe, que llegaba para salvar al mundo de incansables villanos.

El salto a la pantalla era cuestión de tiempo, como lo había sido años atrás para Superman o Batman, de DC Comics –la editorial de la competencia–, y para el resto de los personajes con dones extraordinarios que fueron saltando del papel a versiones televisivas, cinematográficas o de videojuegos. En el caso concreto de Spider-Man, esto convirtió al superhéroe en uno de los más icónicos de todos los tiempos.

Este personaje amable, de cierta torpeza, aquejado de problemas cotidianos, como vivir en precario, llevó a sus fans desde la simpatía a la admiración al asistir a su transformación y exhibir poderes como la fuerza y la agilidad para trepar, adherirse a paredes y techos o percibir amenazas a través de su "sentido arácnido".

Un perfil interpretado en la gran pantalla por Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland en las diferentes propuestas del superhéroe, que incluso llevó a una actuación conjunta de los tres Spider-Man en el multiverso, en la película dirigida en 2011 por John Watts, 'Spider-Man: No Way Home'.

La llegada al cine de Spider-Man

Sin embargo, no fue el primero. En 1977, una versión televisiva, a partir de un episodio piloto dirigido por E. W. Swackhamer, llevaba por primera vez a una pantalla las aventuras de este superhéroe en carne y hueso. El actor Nicholas Hammond protagonizó esta "live-action" en la cadena CBS norteamericana, sin la ayuda de efectos especiales, un hándicap que sus fervientes espectadores pasaron por alto y siguieron con atención hasta 1979.

Ya en los años 2000, con toda la tecnología al servicio de los superpoderes más exigentes, el actor Tobey Maguire recogió el guante y llegó a los cines con la primera trilogía: Spider-Man (2002), Spider-Man 2 (2004) y Spider-Man 3 (2007), a las órdenes de Sam Raimi.

Con un tono personal y una deriva romántica, las aventuras de este superhéroe venían enmarcadas dentro de su cotidianeidad y sus relaciones con las personas queridas. De hecho, el punto de inflexión del personaje llega en el momento en que su querido tío Ben muere por una torpeza suya. A partir de ahí aparece la piedra angular de Spider-Man: "Un poder conlleva una gran responsabilidad". Aunque no todo es reflexión en estas primeras entregas. Spider-Man se enfrentaba a Duende Verde, Doctor Octopus y Venom, con la agilidad, fuerza y valentía que le caracterizan.

El relevo de Andrew Garfield

En 2012, Spider-Man cambiaba de aspecto y llegaban dos entregas protagonizadas por Andrew Garfield y dirigidas por Marc Webb: "The Amazing Spider-Man", en 2012, y "The Amazing Spider-Man 2", en 2014. El título remite al episodio piloto que en 1977 dirigió E. W. Swackhamer, primer artífice de este personaje en formato "live-action".

Andrew Garfield dotaba esta vez al personaje de un cariz más sarcástico y un aspecto más juvenil, menos clásico. En estos dos títulos se enfatizaba la relación amorosa de Peter Parker con Gwen Stacy, protagonizada por Emma Stone, mientras iban desfilando supervillanos como Lagarto en la primera entrega y Rhino, Duende Verde y Electro en la segunda.

El título estrenado en 2012 no llegó en cifras al éxito de la saga protagonizada por Tobey Maguire y el estreno de 2014 fue aún más mediocre que el anterior, por lo que no llegó a ser la trilogía que en principio se esperaba. Andrew Garfield declaró a la prensa su decepción con el resultado, ya que, según sus palabras, desde muy pequeño había jugado a ser Spider-Man, pero la aventura encarnando al superhéroe de su infancia llegó a su fin por la tiranía de la taquilla.

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El éxito de la saga con Tom Holland

Tras la caída de interés hacia Spider-Man por parte del público, un movimiento maestro trajo de vuelta el atractivo de los poderes arácnidos de Peter Parker. En 2016 se estrenó "Capitán América: Civil War", dirigida por los hermanos Anthony y Joe Russo, donde Los Vengadores se dividían en dos bandos y, por primera vez, se enfrentaban entre sí. El éxito de este título fue descomunal, convirtiéndose en la película más vista del año, con una recaudación mundial de más de mil millones de dólares y aupando de nuevo las historias de superhéroes, Spider-Man incluido.

Encarnado esta vez en la figura de Tom Holland, las aventuras del hombre araña volvían a cobrar interés y llegaba en 2017 a la pantalla grande "Spider-Man: Homecoming". La apuesta del director Jon Watts por un nuevo Spider-Man adolescente y novato, junto a un mentor, Iron Man, en la piel habitual del actor Robert Downey Jr., triunfó y la taquilla volvió a las buenas cifras de las películas de Tobey Maguire.

Con "Spider-Man: Far From Home", en 2019, continuó el éxito y siguió hasta romper el techo con "Spider-Man: No Way Home", en 2021, que reunió a los tres Spider-Man –Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland– en una versión multiverso. Esta tercera parte se convirtió en la película más vista del año, rozando los dos mil millones de dólares de recaudación mundial. Así triunfaba una nueva trilogía, donde eran derrotados villanos como El Buitre, Mysterio, Duende Verde, Doctor Octopus, Electro, El Hombre de Arena o El Lagarto.

Después de un éxito tan arrollador, cinco años más tarde llega la cuarta parte de esta entrega del Universo Marvel, protagonizada de nuevo por Tom Holland. "Spider-Man: Brand New Day", dirigida esta vez por Destin Daniel Cretton, que devuelve a un superhéroe que logra mantener en secreto su identidad, pero pagando el precio de renunciar a su verdadero amor y volviendo a actuar en solitario, sin la ayuda del resto de Vengadores.

MJ, la mujer amada de Peter Parker, volverá a ser Zendaya en esta cuarta entrega y será muy esperada la aparición de la actriz Sadie Sink, cuyo papel ha sido un secreto hasta el momento. Los espectadores la recordarán por su personaje de Max en la serie "Stranger Things" (Hermanos Duffer, 2016-2025).

Spider-Man vuelve a ser un personaje solitario, desconocido en Nueva York. Mientras las amenazas atacan la ciudad y los problemas domésticos acechan a Peter Parker, esto no será inconveniente para que este superhéroe intente, una y otra vez, salvar el mundo.