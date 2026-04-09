Euana Muñoz es la primera eliminada de 'La Mansión del Chiri'

Euana Muñoz, conocida como "La Brasileña", se convirtió en la primera eliminada del reality "La Mansión del Chiri" debido a su "situación actual": está detenida preventivamente por conflictos legales con Giovanni Ortega.



La producción del proyecto, de Christopher "El Chiri" Phillips, informó en un comunicado, en el cual no se hace mención de qué participante se trata, sobre la primera eliminación, dejando así la posibilidad para que otra persona ocupe ese lugar.



No pasó mucho tiempo para que se hiciera público el nombre de la eliminada. "La Wyznick", como se le conoce a la abogada Ortega, compartió en redes sociales que Muñoz fue detenida preventivamente tras una audiencia de revocatoria de medidas cautelares.



A "La Brasileña" se le sigue un proceso por la presunta comisión del delito de calumnia e injuria en perjuicio de Ortega, quien aseguró que en la reciente cita judicial el juez ordenó la detención porque la imputada quebrantó las medidas cautelares impuestas.



La eventual liberación dependerá del pago de una caución considerable, no obstante, la imputada mantiene otras órdenes de aprehensión emitidas por otros juzgados, lo cual complica su situación.



Por parte de Muñoz, al momento de esta publicación no hay ningún tipo de comunicación por parte de su defensa, sin embargo, los comentarios de los internautas sobre el caso no han cesado.



"Hasta su cuenta no existe. Como dice la canción todo tiene su final", "Casi toda Panamá está feliz con esta noticia y seguramente los amigos le dirán que Panamá la ama", "Ya era hora" y "No me alegro de la desgracia ajena, pero merecido y buscado. Ella es muy atrevida hablando", son algunas de las reacciones.



Finalmente, "La Mansión del Chiri" tiene previsto su inicio este 10 de abril.