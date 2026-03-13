Franklyn Robinson está preocupado por la ampliación de la Vía España y el futuro de su negocio, pues comentó que estos trabajos tumbarían su restaurante, lava auto y barbería.

"En mi caso, ni siquiera me llegó una notificación", aseguró.

Añadió: "Un día llegué y mis locales estaban marcados con una X roja y un sticker que decía “Remover”.

"No entendía nada y es preocupante, porque yo acabo de invertir en diciembre cerrando el local y ponerle aire acondicionado", contó.

Sin embargo, aseguró que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) de Panamá "escuchó y pidió disculpas porque la forma en que algunos fueron notificados del desalojo no fue la adecuada".

"Por eso me parece correcta la decisión de revaluar la fecha del desalojo, para hacer las cosas bien: comunicar oficialmente, explicar el proyecto a los comercios y vecinos y evitar que algunos quieran pescar en río revuelto manipulando a la gente y que no son afectados ni viven en el área", consideró.

Continuó recordando que este es un proyecto que beneficiará de manera gigantesca a Río Abajo, que hoy está bastante feo y abandonado y este proyecto es viejo, todos lo sabíamos desde el 2019".

Dijo: "Que el MOP ahora estén trabajando junto al Municipio de Panamá y el consorcio para buscar soluciones a los microempresarios afectados también es algo que se debe reconocer, porque no solo afecta a los informales; a los formales también nos afecta".

"Estaremos pendientes, porque las palabras se las lleva el viento", sentenció.