José Miguel Castro debuta como director con 'El Cielo de las Dragas'

Mientras hace carrera en el teatro, a José Miguel Castro le ha tocado, además de actuar, manejar las luces, estar en el backstage e incluso ha sido taquillero, pero recién hizo su debut en un rol más: director, con la obra "El Cielo de las Dragas".

Dirigir una obra no estaba en sus planes, aunque sí tenía previsto prepararse este año en el tema de la dirección, objetivo que desea cumplir con más ahínco porque su debut lo marcó de una manera "especial".

El elenco, conformado en su mayoría por Drag Queens profesionales, que han actuado una, dos o tres veces en teatro, le propuso a Castro la dirección de la obra. A él le encantó la obra y el resultado tanto como al reparto.

Castro dijo a Panamá América que esta experiencia ha sido como si lo "soltaran sin paracaídas de un avión" porque pese a que estuvo en curso básico sobre dirección con Edwin Cedeño, le tocó dirigir este montaje solo con su conocimiento actoral y las enseñanzas que como actor ha aprendido de los directores que ha tenido en las obras que ha participado.

Su mayor reto fue aprender a guiar a los actores para que encontraran los personajes por sí mismo y comprendió que la dirección, en gran parte, es psicología.

Con este proyecto, Castro también ha tenido que balancear su faceta de productor con la de director porque hay veces que el que dirige quiere "la luna y las estrellas" y el productor tiene que aterrizar los pies en el suelo, lo cual, según explicó Castro, hace que el montaje sea sólido.

Con "El Cielo de las Dragas" Castro reafirmó que el teatro le gusta y le apasiona, es donde quiere estar y para ello, quiere seguir preparándose en el área de la dirección con expertos locales e internacionales.

Esto no quiere decir que dejará la actuación, aseguró que es su esencia, por lo tanto, pretende alternar sus facetas porque administrar un teatro y producir es muy demandante.

Funciones

"El Cielo de las Dragas", la ópera prima de Castro, es una comedia divina que presenta ese cielo particular donde las dragas, con mucho estilo, llegan a rendir cuentas.

"(...) Es un vistazo a lo que hay detrás de las lentejuelas: los sueños, las inseguridades y esa hermandad única. Es una pieza que cuestiona, entre risas, qué es lo que realmente nos hace merecedores de la gloria", añadió el director de la obra.

Las próximas funciones serán este 23, 24 y 25 de abril, en el Teatro Estrellas.