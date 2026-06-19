Joseline Pinto ya tiene fecha para conocer el sexo de su hijo

Joseline Pinto invitó a sus seguidores a adivinar el sexo de su bebé tras anunciar que pronto conocerá si es niño o niña.
Joseline Pinto adelantó que próximamente conocerá el sexo de su bebé. "(...) Yo digo que niño, pero mi intuición es malísima, así que quién sabe", escribió en Instagram.
Pinto, que ganó popularidad tras su participación en el programa "Esto es Guerra", compartió algunas instantáneas e instó a sus seguidores a compartir qué creen que será: niño o niña.
El pasado 12 de junio, Pinto hizo pública la noticia de su embarazo y poco a poco ha ido compartiendo algunos detalles de esta etapa de su vida, incluyendo cómo le dio las buenas nuevas a familia y amigos.
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