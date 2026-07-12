El cerebro, al igual que cualquier órgano del cuerpo, depende del sistema cardiovascular para recibir oxígeno y nutrientes, por lo tanto, lo que beneficia al corazón también protege la salud cerebral.

La enfermedad de Alzheimer, un trastorno cerebral progresivo e irreversible, no solo se debe a placas de beta amiloide y proteínas tau anómalas, ya que hay probabilidad de que intervengan otros cambios cerebrales.

Bryan Woodruff, M.D., neurólogo cognitivo de Mayo Clinic en Arizona, explicó que en los cerebros de personas con Alzheimer después de su fallecimiento no solo se encuentra más que placas y ovillos neurofibrilares, con frecuencia hay presencia de acumulación de grasas, colesterol y otras sustancias en los vasos sanguíneos que irrigan el cerebro. Aunado a ello, se descubre evidencia de microinfartos cerebrales, que suelen ser silenciosos, aunque el tejido cerebral puede verse privado de oxígeno y nutrientes a medida que se producen más de estos episodios.

Si se acumulan suficientes alteraciones microvasculares, pueden aparecer síntomas como lentitud del pensamiento y dificultades de concentración.

En este sentido, las mismas decisiones relacionadas con el estilo de vida para reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes y cáncer pueden ayudar a prevenir el deterioro cognitivo.

Se recomienda seguir una dieta cardiosaludable, dormir lo suficiente, mantener relaciones sociales, tratar la pérdida de audición y visión, evitar el uso crónico de medicamentos sedantes y hacer ejercicio.

Mantener la mente activa mediante actividades que resulten agradables, especialmente probando cosas nuevas, también puede ejercitar el cerebro. Se cree que si se adquieren continuamente nuevas habilidades y conocimiento a lo largo del tiempo las redes neuronales crean una reserva cognitiva.

"La reserva cognitiva no significa que uno sea inmune... Pero proporciona cierto margen de protección frente a un problema neurodegenerativo", afirmó Woodruff.

El Dr. Woodruff forma parte del grupo de investigadores de Mayo Clinic que trabajan para hacer posible un diagnóstico más temprano de la demencia y de su condición precursora, el deterioro cognitivo leve, de permitir un tratamiento más precoz. Según detalló, esto será esencial si los avances terapéuticos llegan a hacer posible ralentizar o incluso detener la progresión de estas enfermedades.