El diseñador italiano Lucca Magliano, que recibió el Premio Karl Lagerfeld de LVMH en 2023, reinterpretó el calzado de fútbol vintage en colaboración, que se lanzó el 23 de febrero, con la firma Veja. No se intervino el diseño icónico del zapato, pero se jugó con algunos aspectos como el acto de atar los cordones y envolverlos alrededor del calzado.

Para esta colaboración, según reveló el diseñador, se reimaginó a Magliano, su firma, como un club de fútbol para añadir un elemento lúdico e irónico al diseño, sin sacrificar la comodidad y durabilidad que caracteriza a Veja. Como resultado se obtuvo, se creó Panenka, un homenaje a la provincia italiana, noción desde la cual el diseñador suele trabajar.

"Amo el fútbol porque es un deporte popular, no es burgués. El fútbol está en todas partes en Italia, pero no pertenece a todos. Para las mujeres y las personas queer puede ser una herida abierta. Así que se trataba de decidir qué fútbol iluminar y esto queda claro en nuestra campaña: el fútbol es una mujer", comentó Magliano a Panamá América.

Añadió que le interesa todo lo que es popular dentro del marco de la memoria colectiva. "(…) La bota de fútbol, especialmente en Italia, es casi un objeto sagrado, algo digno de veneración —pienso, por ejemplo, en el relicario de Maradona—. Intervenir una bota de fútbol para nosotros es como portar un legado, algo que está arraigado más en la cultura popular que en el deporte", mencionó.

La Panenka, la reinterpretación de Magliano, tiene un juego de tres cordones y en la lengüeta un elemento gráfico. Al respecto, el diseñador explicó que "lo que normalmente es funcional —atar, envolver, anudar— a menudo se convierte en un adorno en nuestros diseños. Queríamos traducir esto en la colaboración a través de una presencia acentuada de los cordones. Los colores hacen referencia al mundo de las láminas de Panini y a los recuerdos de infancia vinculados al juego".

La marca de calzados, que desde 2004 ha estado creando zapatillas de deporte de manera diferente, combinando proyectos sociales, economía justa y materiales ecológicos, es una fuente de aprendizaje para el diseñador, ya que considera que en algún momento estarán obligados a crear únicamente dentro de los límites ambientales.

Por último, Panenka se define con un calzado unisex, por lo tanto, para el diseñador es muy importante crear "un elemento de subversión que emancipe cualquier prenda de la subordinación a los estereotipos".