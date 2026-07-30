El fin de semana, el Museo del Canal acogerá una tarde de libros, buena música y grandes historias con la actividad llamada "Libros & Beats".

La experiencia está diseñada para quienes disfrutan de la lectura, la música y los espacios para compartir tendrá lugar el 1 de agosto en un horario de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

La actividad, con un aforo limitado e incluida con la entrada regular del museo, será un punto de encuentro para intercambiar libros, descubrir nuevas historias y disfrutar de un café.

El Museo del Canal informó que contarán con la presencia de 7 Granos para acompañar la experiencia con un buen café y Bee's Books tendrá una selección de libros para explorar y adquirir.

Además, Leyendo con Dori será la anfitriona del evento, guiando las actividades y compartiendo su entusiasmo por la lectura con los presentes.

Quienes se unan a la actividad podrán ganar premios porque tendrán trivias y dinámicas para poner a prueba los conocimientos literarios, conversar sobre libros y disfrutar de una tarde diferente en un ambiente acogedor.

Las entradas están a la venta en la taquilla del museo o a través de su página web (https://museodelcanal.com/).

A saber

El Museo del Canal, ubicado en un edificio patrimonial en el Casco Antiguo, es un espacio vivo de encuentro, aprendizaje y creación, integrando exposiciones, proyectos artísticos, residencias y eventos culturales contemporáneos.