"Nosotros los Corruptos" es la quinta publicación del autor Fidel Morales Díaz, donde habla sobre la corrupción, un "monstruo sin freno" que la humanidad carga como herencia desde sus albores.

La novela basada en hechos reales, con matices de ficción, aborda algunas dictaduras a nivel mundial, escenario donde la corrupción desmedida se instaló, dejando profundas cicatrices en los pueblos e instalando las bases para que sus seguidores perpetuaran el saqueo.

También se habla de las "democracias", prometidas como un antídoto, que pronto también se vieron infiltradas por los mismos vicios.

En "Nosotros los Corruptos" el lector podrá conocer a fondo sobre este mal, que no es exclusivo de los palacios presidenciales ni en los consejos de ministros, se "esconde también en la ignorancia que se abraza con resignación, en el interés mezquino de quien vota a cambio de un favor, en la envidia que calla ante el éxito ajeno, en la desidia que prefiere no involucrarse".

"(...) El miedo, el egoísmo, la codicia y hasta la esperanza malentendida son hilos invisibles que tejen la red donde la corrupción se mantiene viva. En cada ciudadano que mira hacia otro lado, en cada silencio cómplice, en cada pequeña trampa cotidiana, se va alimentando el monstruo. Por eso la corrupción no es solo obra de los gobernantes: es el espejo más incómodo de toda una sociedad", se lee en la sinopsis de la publicación que se divide en siete capítulos.

Morales Díaz aseguró que su libro es muy interesante, además, adelantó a Panamá América que está preparando otras obras.

Por el momento, "Nosotros los Corruptos", en formato digital e impreso está disponible en Amazon (https://amzn.in/d/0eXnEalO).