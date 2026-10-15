Panamá ante el reto del cáncer de ovario

El cáncer de ovario es la neoplasia ginecológica más letal del mundo. Con más de 324.000 diagnósticos y 207.000 muertes al año, la falta de pruebas de tamizaje y una sintomatología vaga provocan que el 80% de los casos se detecte en etapas avanzadas.

En Panamá, GLOBOCAN y el Instituto Oncológico Nacional estiman entre 120 y 140 casos nuevos y de 80 a 90 muertes anuales.

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La afección impacta sobre todo a mujeres de 50 a 79 años, quienes suelen confundir señales como dolor pélvico, saciedad precoz o distensión abdominal con males gastrointestinales.

La Medicina de Precisión está transformando este panorama. A través de biopsia líquida, secuenciación masiva e inteligencia artificial, se identifican biomarcadores moleculares que permiten un diagnóstico temprano y un tratamiento personalizado.

Detectada a tiempo, la supervivencia a 5 años alcanza el 93%, comparada con solo el 31% en estadios tardíos.

Sobre este avance, Diana Hernández, directora médica de AbbVie Clúster Norte, destacó la importancia de vincular la ciencia con la equidad. Subrayó que detrás de cada caso hay una mujer y un entorno familiar impactados, por lo que transformar la atención del cáncer de ovario es un compromiso compartido.

Impacto

La Asociación Nacional de Pacientes de Quimioterapia de Panamá (ASONAPAQ) advierte sobre el devastador impacto socioeconómico del cáncer de ovario, tras revelarse un informe de la World Ovarian Cancer Coalition que cifra las pérdidas globales en $70.000 millones, impulsadas principalmente por la mortalidad.

Esta enfermedad no solo provoca la pérdida de 2,5 millones de días de trabajo entre las pacientes, sino que exige un trabajo de cuidado informal valorado en $471,6 millones. Además, en países en desarrollo, las mujeres tardan el doble de tiempo viajando a los hospitales que recibiendo atención médica.

Ante proyecciones de 500.000 diagnósticos y 350.000 muertes anuales para 2050, ASONAPAQ exige políticas públicas inmediatas.