¿Qué deben saber de la jardinería industrial?

¿Sabes lo que es la jardinería industrial? Si tú respuesta es no o deseas saber más al respecto, aquí te contamos. Es aquella que se refiere a la atención y conservación de áreas verdes aledañas a instalaciones como aeropuertos, hidroeléctricas, parques logísticos, empresas productoras, fincas, campos deportivos, carreteras, considerando además isletas viales, cortafuegos, áreas de descanso y demás.

Versión impresa

Lo anterior incluye todas las tareas de cuidado del entorno y equilibrio de la biodiversidad vegetal de grandes áreas verdes públicas o privadas. Usualmente se refiere al desbroce de grandes extensiones de terreno, pero además incluye la poda, plantación de árboles, arbustos y variedad de plantas.

Leyendo lo anterior, una pregunta que surge es: ¿Para estos trabajos se requiere gran cantidad de personal? La cantidad de personal requerido para estas labores dependerá de la extensión del área y la frecuencia de los trabajos, dice Antonio Pérez Díaz, gerente general de EULEN Panamá, empresa de la multinacional española Grupo EULEN.

"Existe proyectos en los que se contrata desde 8, unas 20 o hasta 250 personas, y este tipo de labor aporta oportunidad de ocupación en poblados en los cuales se requiere la contratación de mano de obra local", de acuerdo con Pérez Díaz.

La labor requiere además variedad de herramientas, dependiendo del tipo de superficie, la vegetación, y la orografía del terreno como: corta gramas, corta setos, astilladoras, maquinaria pesada, tractores autopropulsados, desbrozadoras manuales, entre otras.

Señala que, un adecuado cuidado y limpieza de estas áreas evitará accidentes relacionados con árboles o arbustos, así como la obstrucción de líneas eléctricas o de comunicaciones, o el obstáculo visual de señalizaciones. Adicional, las áreas verdes en los ambientes laborales proporcionan un espacio para tomar aire fresco y descansar, lo cual beneficia a la salud física y mental de los colaboradores, dice.

Mantenimiento

Al considerar un plan de mantenimiento, el experto menciona algunos aspectos a tomar en cuenta: la proximidad a un río que requiera evitar que se bloqueen los ductos de entrada de agua cuando se realiza el corte de hierba, el mantenimiento de lineales eléctricos vigilando que los árboles no bloqueen o rompan una línea de transmisión; en áreas de oficina, que la hierba no tenga una altura superior a la permitida por la ley; tener presente los permisos que hay que gestionar con las autoridades de ambiente si se requiere una remoción de árboles justificada.



Una novedad, es el uso de "softwares" de mantenimiento de áreas verdes que permiten conocer las frecuencias de atención y tratamientos requeridos por área, crear mapas de zonas verdes para abonar y diseños alternativos, entre otros beneficios.



Además de la jardinería industrial, el paisajismo es otro tipo de servicio de jardinería en el segmento de servicios Medio Ambiente que permite mantener entornos saludables.

También deben tomar en cuenta: la poda y el manejo de los desechos, medidas de seguridad que haya que tener con el personal de acuerdo con el tipo de trabajo que se realice; en industrias alimentarias, proyectos como filtros verdes para las salidas de aguas residuales que no desagüen en la red, sino que generen una biomasa para el área verde; manejo de abonos y fungicidas para las plantas, el uso de productos que no sean nocivos para el humano o la fauna y que sean amigables con el ambiente, integración de fuentes, y considerar si en el terreno se puede ingresar maquinaria o no, entre otras.

VEA TAMBIÉN: Celebridades que no usan maquillaje

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!