¿Quiénes son los artistas más escuchados de la historia de Spotify?

Taylor Swift es la artista más escuchada de la historia de Spotify, conBad Bunny en el número dos, mientras que ‘Blinding Lights’, de The Weeknd, y ‘Un Verano Sin Ti’ de Bad Bunny, lideran los listados de canción y disco, respectivamente, según un comunicado hecho público este jueves por la compañía.

Es la primera vez que Spotify reúne listas de los artistas, canciones, álbumes, pódcasts y audiolibros más escuchados de toda su historia.

La artista que encabeza el ránking es Taylor Swift, seguida por Bad Bunny, Drake, The Weekend y Ariana Grande.

Completan los diez primeros Ed Sheeran, Justin BIeber, Billie Eilish, Eminem y Kanye West, con j Balvin en el puesto 15.

En el apartado de canciones, el tema más escuchado es ‘Blinding Lights’, seguido por éxitos como ‘Shape of You’, de Ed Sheeran; ‘Sweater Weather’, de The Neighbourhood; ‘Starboy’, de The Weeknd y Daft Punk y ‘As It Was’, de Harry Styles.

Un listado en el que no hay ningún tema en español y que cierra en el número 20 ‘Die With A Smile’, de Lady gaga y Bruno Mars.

Álbum más escuchado

En cuanto a álbumes, ‘Un Verano Sin Ti’ de Bad Bunny lidera el ranking, acompañado por títulos como ‘Starboy’ de The Weeknd, o ‘÷ (Deluxe)’, de Sheeran, evidenciando una combinación de estilos en la última década en el que marca el ritmo el pop, el reguetón y el hip-hop.

‘Sour’, de Olivia Rodrigo, y ‘After Hours’ de The Weeknd, completan e top 5 de un listado de 20 que incluye a ‘Lover’, de Swift en el 8; ‘Future Nostalgia’, de Dua Lipa (11); ‘MAÑANA SERÁ BONITO (BICHOTA SEASON)’, de Karol G, o ‘YHLQMDLG’, de Bad Bunny (15).

El informe también destaca la consolidación del formato podcast dentro de la plataforma. El programa más escuchado es ‘The Joe Rogan Experience’, seguido de ‘Gemischtes Hack’ y ‘Crime Junkie’.

Dos podcast mexicanos se cuelan entre los más escuchados de la historia: en el décimo puesto se encuentra ‘Relatos de la noche’ de relatos de terror y en el puesto 15 el programa de humor ‘La Cotorrisa’. El brasileño es ‘Não Inviabilize’ ocupa el puesto número 12.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

Por su parte, los audiolibros experimentan un auge significativo, con títulos superventas como ‘A Court of Thorns and Roses’, de Sarah J. Maas o ‘El señor de los anillos’ (‘The Fellowship of the Ring’, de J. R. R. Tolkien).

Según la compañía, estas listas se han elaborado a partir de los datos acumulados durante años de escucha de cientos de millones de usuarios en todo el mundo y reúnen contenidos que “no solo triunfaron en su momento, sino que han perdurado en el tiempo hasta convertirse en parte del día a día de millones de personas”.