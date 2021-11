'Sancocho Presidencial': Eventos políticos que verás en la cinta

"Sancocho Presidencial" finalmente tiene fecha de estreno y promete convertirse en la mejor comedia del año.

Las aventuras de Ermisendo, personaje interpretado por Elmis Castillo, en el Palacio de Las Garzas llegará a la pantalla grande el 1 de enero de 2022.

El filme, bajo la dirección de Juan Zelaya y la producción de Alpha Productions, está basado en eventos que han tenido lugar durante la pandemia de la covid-19 en Panamá.

Ermisendo tendrá una difícil tarea, deleitar el paladar de los inquilinos de la casa presidencial, lugar donde se tendrá que confinar, sin embargo, durante su estadía descubrirá un sinfín de secretos y marañas.

El tráiler oficial de la película estrenó el 15 de noviembre y en dos minutos y medios da un vistazo de algunos eventos políticos que se abordan en el largometraje.

"Ese es el taburete del que me habló, que es pa' recordar de donde viene", se escucha decir a Ermisendo al inicio del tráiler, y seguidamente un personaje le comenta: "Mira esta rosa roja, linda la rosa de la esperanza de este país".

Luego se ve a Ermisendo en un concurso televisivo de cocina, en el que sorprende gratamente el paladar del principal inquilino de la casa presidencial con un sancocho, plato que le da la oportunidad de presidir la cocina del Palacio Presidencial.'



En este sancocho, Ermisendo se convertirá en el "chef" de la cocina del Palacio Presidencial luego de ganar un concurso televisivo de cocina.



Ermisendo tiene que deleitar el paladar del presidente y su gabinete y mientras cumple con su tarea descubrirá "un sinfín de secretos y marañas ocultas tras la fachada de unas apacibles 'garzas".

Posteriormente, se lee un letrero que subraya: "Bienvenidos al Palacio de sobrecostos, corrupción, dobles salarios, pinchazos, juega vivo, clientelismo, reelección, botellas, chanchullos, despilfarros…" y continúa la lista.

La cinta de comedía también incluye algunas frases que han marcado la política local, por ejemplo: "¿Qué hay pa' mí", "¿Y entonces, qué e' lo que e'?", "De la mano de Dios me la voy a rifar", "A mí no me hicieron con leche condensada", "Porque si van a pasar ahí sus últimos días debe ser un lugar digno".

Grabaciones

"Sancocho Presidencial" inició sus grabaciones en marzo y aunque hacer una película en tiempo de pandemia no es una tarea fácil, el esfuerzo y el trabajo arduo de quienes hicieron realidad este proyecto se verá reflejado cuando esté en la cartelera local.

