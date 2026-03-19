Mulino sobre el CAR de Pandeportes: 'Poco a poco hay que meterle autogestión'

El Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Pandeportes, tiene la garantía de tres años de mantenimiento, pero el mensaje del mandatario José Raúl Mulino, es claro. "Autogestión", todo esto apunta para que las instalaciones se puedan sostener sola.

El CAR, Luis "Matador" Tejada de Pandeportes, tuvo este jueves su inauguración, a un coste de por lo menos 58 millones de dólares y cuenta con centro de combate, centro acuático, cancha de fútbol para entrenar, un polideportivo, un pabellón de gimnasia, instalaciones administrativas y un hotel con 40 habitaciones.

En la inauguración se contó con la presencia de exseleccionados de fútbol, el técnico de la selección de Panamá, Thomas Christiansen. Atletas de diferentes disciplinas, la leyenda Roberto "Mano de Piedras" Durán y familiares del desaparecido "Matador" Tejada, nombre que lleva el CAR.

"Es importante buscar un mecanismo de autogestión para que esta entidad, esta estructura, se pague", expresó el presidente, quien hizo el llamado a la familia deportiva, "cuidemos esto", ripostó.

"Cuidemos esto. Costó 58 millones de dólares, de nada sirve habernos gastado ese dinero del pueblo panameño, si a la vuelta de uno o dos años todo está lleno de moho, el aire acondicionado no funciona, las luces no prenden. Eso no puede ser", remató.

Mulino, mencionó el hotel del CAR, que contempla 40 habitaciones, el cual puede también funcionar y alquilar para eventos deportivos a los atletas. "El hotel hay que ponerlo andar", señaló.

El CAR es una extensión de terreno que abarca por lo menos 94 mil metros, su funcionamiento y mantenimiento oscila por los 4.6 millones de dólares, explicó el director de Pandeportes, Miguel Ordóñez.

"Esto da para pagarse alquilando el hotel, que sirva también como alojamiento a todas esas ligas nacionales que vienen a competir en béisbol, en fútbol, en otras cosas, que alquilen este hotel", añadió Mulino.

"Poco a poco hay que meterle autogestión", remató el mandatario.

El CAR será la sede principal de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026, que contempla la participación de 15 países y 22 deportes, además del ajedrez como invitado.

El director de Pandeporte, Miguel Ordóñez, añadió que además de la adenda de tres años de mantenimiento del CAR, se está evaluando el alquiler de los espacios deportivos y agregó que ya existen conversaciones con el Comité Olímpico de Panamá (COP) sobre ese tema, pero será una vez culmine los Juegos Suramericanos de la Juventud.