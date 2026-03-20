Privados de libertad trabajan en el mantenimiento de la iglesia de Santa Ana

Un grupo de privados que integran el Plan Libertad continúan realizando trabajos de apoyo y mantenimiento en la Iglesia de Santa Ana, ubicada en este corregimiento.

Estas labores, ejecutadas por internos del Centro Penitenciario El Renacer, se desarrollan a pocos días del inicio de la Semana Santa.

Esta semana, los detenidos recibieron la visita de la ministra, Dinoska Montalvo, quien aprovechó la ocasión para conversar con los jóvenes y exhortarlos a continuar desempeñando la labor encomendada.

De acuerdo con el ministerio de Gobierno, esta iniciativa no solo busca la conservación del monumento nacional, sino que ofrece herramientas de transformación de vida.

Al mismo tiempo, representa un valioso aporte a la restauración y preservación del patrimonio que históricamente ha servido como epicentro espiritual y punto de reunión para la comunidad devota.

Para Ana Loisa, residente de El Chorrillo y quien asiste a este templo desde hace más de diez años, estas oportunidades deben continuar.

“Esto les va a permitir que, al salir del penal, sean personas de bien, estén preparadas y tengan otra mentalidad y actitud para conseguir un empleo”, expresó.

Por su parte, el privado de libertad Joshua Jurado manifestó la satisfacción que siente al contribuir con la sociedad.

“Es grato que se nos diera esta oportunidad para enmendar nuestro error; esta labor quedará para el futuro”, expuso.

Entre los trabajos realizados destacan la aplicación de pintura, el pasteo de paredes y la limpieza profunda tanto del interior como del exterior del templo.



