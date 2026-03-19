Panamá se comprometió a garantizar el principio de no devolución, agilizar los procedimientos de asilo y proteger a las mujeres y la niñez en el Tapón del Darién contra la trata y la violencia de género.

De acuerdo con información publicada por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), en materia de movilidad humana, Panamá aceptó 19 de las 31 recomendaciones emitidas en temas migratorios.

Esto ocurrió en el cuarto ciclo del Examen Periódico Universal (EPU), un mecanismo de las Naciones Unidas para analizar la situación de derechos humanos en los distintos países.

Estas nuevas recomendaciones resultan especialmente relevantes, debido a que se incluyen aspectos clave como la no discriminación e inclusión, violencia de género, refugio y el respeto al principio de no devolución.

Para las organizaciones que conforman el Observatorio del Darién, la aceptación de estas recomendaciones representa un avance, al asumir compromisos específicos sobre la crisis en el Tapón del Darién, la protección de la niñez migrante y la lucha contra la trata y tráfico de personas.

Cejil destaca la adopción por parte del Estado en momentos en que se vive una migración inversa, con personas tratando de regresar a sus países, ubicados al sur del continente y que enfrentan mayores riesgos, ya que no representan el centro de atención, como cuando sí lo eran cuando se dirigían al norte.

"Muchas personas que transitan de regreso por territorio panameño enfrentan mayores riesgos que en su primer tránsito y cuentan con menos recursos para su atención y protección, lo que plantea desafíos adicionales para la respuesta estatal y humanitaria", destaca la organización.'



Aunque no en la cantidad que se registraba antes, el regreso de venezolanos y nacionales de otros países, ha representando un desafío, debido a la falta de recursos económicos.



A menudo se les observa en los medios de transporte colectivo y en puentes peatonales y avenidas públicas pidiendo dinero para regresar a sus países.



No hay una política visible de parte de las autoridades dirigida a garantizar el retorno de estas personas.



Los controles de migración se han vuelto más rígidos en este Gobierno para que se cumpla con las normas.

"El hecho de que cada vez más personas regresen a Panamá en condiciones de mayor vulnerabilidad evidencia la urgencia de fortalecer la respuesta estatal frente a la movilidad humana. En este escenario, cobra especial relevancia que el Estado haya aceptado recomendaciones que, por primera vez, abordan de manera amplia la protección internacional, el sistema de asilo y la asistencia humanitaria", señaló a Cejil, Elías Cornejo, Coordinador de Promoción Social de Fe y Alegría Panamá.

El Examen Periódico Universal (EPU) es un mecanismo singular del Consejo de Derechos Humanos que estipula que cada Estado Miembro de las Naciones Unidas se someta cada cuatro años y medio a un análisis de su ejecutoria en materia de derechos humanos.

Ofrece periódicamente a cada Estado la oportunidad de presentar informes sobre las medidas que ha adoptado para mejorar la situación de derechos humanos en el país y superar los retos que dificultan el disfrute de esos derechos; y recibir recomendaciones basadas en los aportes de numerosos interesados y los informes previos, elaboradas por los demás estados miembros, con miras a seguir mejorando.

El cuarto ciclo comenzó en noviembre de 2022.