La Caja de Seguro Social (CSS) resolvió administrativamente el contrato que mantenía con el consorcio Alca-Ger para la reactivación de la policlínica de Boquete, sin embargo, las empresas decidieron apelar la decisión.

Por medio de la firma forense Morales & Asociados, el consorcio, conformado por las empresas Alca Holding International, INC. e Ingeniería GER, S.A., interpuso el recurso de apelación ante el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas (TACP), este jueves, 19 de marzo.

De esta forma, la resolución del contrato, por parte de la CSS, queda suspendida hasta que exista un pronunciamiento del tribunal.

La medida que adoptó la CSS fue por supuesto incumplimiento del consorcio de sus obligaciones contractuales al no entregar el proyecto finalizado en la fecha indicada, que era el 22 de diciembre de 2025.

Además de la resolución del contrato, la CSS inhabilitó al consorcio de participar en licitaciones de la institución por cuatro años.

El contrato firmado con Alca-Ger fue por $9.2 millones y fue refrendado por la Contraloría General el 21 de junio de 2023.

La policlínica de Boquete es uno de los últimos proyectos paralizados en administraciones pasadas, que todavía queda pendiente.'

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consorcios han incumplido con la construcción de la policlínica de Boquete. 2023

año en que se firmó el contrato con Alca-Ger que la CSS resolvió por falta de cumplimiento.

En su defensa, el consorcio solicitó al TACP que se declare nula la resolución de la CSS por violación al debido proceso, que quede sin efecto y que se restaure el derecho vulnerado.

La nueva policlínica de Boquete comenzó a construirse durante la administración de Guillermo Sáez Llorens, sin embargo, en el gobierno de Juan Carlos Varela, la obra fue paralizada.

Este sería la segunda ocasión, en caso de que el TACP falle a favor de la CSS, que un contratista falla en construir la instalación de salud.

La primera fue la empresa Riva, S.A., a la cual se le canceló el contrato por incumplimiento de una obra que debió estar lista en 2014.