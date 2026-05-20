Un beso no solo es una muestra universal de afecto, saludo o deseo, sino también un intercambio de bacterias, a través de la saliva, entre ellas, las que producen las caries.

Las caries no se contagian como un resfriado, pero los hábitos cotidianos, como dar un beso, pueden facilitar la transmisión de las bacterias que eventualmente las pueden causar.

Vivian Menéndez (@artdentalstudio_), especialista en odontología cosmética y regenerativa, explicó que ciertas bacterias, como el Streptococcus mutans, que la mayoría tiene en la saliva, son capaces de destruir el esmalte de los dientes a través de los ácidos que producen, los cuales se forman cuando quedan restos de comida, que son aprovechados por las bacterias para multiplicarse.

Las caries son una afección multifactorial, donde influye la higiene, la dieta y los hábitos cotidianos, por lo tanto, además de la presencia de la bacteria que las causa, para que se produzcan es necesario que exista la placa dental, esa película de restos de comida que no se retira con el cepillado.

Menéndez comentó que los bebés, por ejemplo, nacen sin bacterias en la boca, por lo que suelen adquirirlas de los adultos cercanos, en especial de las madres, al compartir cubiertos o besos en la boca.

En este sentido, para evitar las bacterias bucales, recomendó cepillarse los dientes después de cada comida, no compartir utensilios o cepillos dentales, no besar en la boca a los bebés o niños pequeños y visitar con regularidad al dentista para limpiezas y revisiones.

"La prevención empieza en casa... Cuidar tu higiene oral no solo protege tu sonrisa, sino también la de las personas que más quieres", enfatizó la especialista.

Una deficiente higiene bucal o unas carillas mal colocadas (con espacios donde se acumula placa y bacterias que causan gingivitis, mal olor o incluso caries) también puede arruinar un beso.