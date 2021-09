'Sech' anuncia el lanzamiento del 'remix' de 'Sal y perrea' junto a Daddy Yankee y J Balvin

Desde su lanzamiento, 14 de abril, “Sal y perrea” de “Sech” acumula más de 86 millones de reproducciones en Youtube y mañana, jueves 30 de septiembre, será el lanzamiento del remix.

Para el remix de “Sal y perrea” Carlos Isaías Morales Williams, nombre real del artista, se unió a J Balvin y Daddy Yankee.

En un video publicado por “Sech”, los artistas invitaron a los fanáticos a darle pre-save al tema en las principales plataformas de música.

Quienes guarden el tema antes de la fecha del lanzamiento tendrán la oportunidad de ganarse un hoodie exclusivo y $500.

“¡WELCOME TO THE REMIX! Este jueves a las 6:00 p.m salimos con ‘Sal y Perrea’ (Remix) y les tenemos una sorpresa. Dándole pre-save a esta canción en tu plataforma digital preferida, ya estás participando para la oportunidad de ganar: Un hoodie exclusivo y $500.00 para que salgan y perreen”, informaron en la cuenta de Instagram de Rich Music LTD.

Colaboración

“Sech” ha colaborado en el pasado con ambos artistas, el panameño colaboró con J Balvin en el sencillo “La luz”, en el remix de “Relación” y en “Una nota”, este último tema forma parte del álbum “Jose” del colombiano.

Con Daddy Yankee colaboró en el tema “Definitivamente”, “Relación” remix y en el sencillo “Confía”.

Nominación

Esta semana la Academia Latina de la Grabación anunció a los nominados para los Latin Grammy 2021, en las cuales figuran varios panameños entre ellos “Sech”.

El músico está nominado como compositor en la categoría “Mejor Canción Urbana” con el tema “A fuego”, tema interpretado por Farina.

“Sech” escribió el tema junto a Joshua Javier Méndez, Jonathan Emmanuel Tobar y Jorge Valdés Vásquez.

