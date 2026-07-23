Selena Gómez, símbolo de resiliencia

En el camino ha hablado abiertamente del lupus, de la ansiedad y de la presión de crecer bajo el foco, construyendo una imagen pública marcada por la vulnerabilidad y la autenticidad.

Nació en Grand Prairie, Texas, el 22 de julio de 1992, hija de Amanda Teefey y Ricardo Gómez. Sus padres se separaron cuando tenía cinco años y creció principalmente con su madre. Su nombre es un homenaje a la cantante tejana Selena Quintanilla, una figura muy admirada por su familia.

Su vocación artística apareció pronto. Empezó actuando en la serie infantil "Barney & Friends", pero el gran cambio llegó en 2007, cuando Disney la eligió para protagonizar "Los magos de Waverly Place". El personaje de Alex Russo la convirtió en una de las adolescentes más populares del canal y abrió la puerta a una carrera musical paralela.

Tras el fenómeno Disney, Gómez decidió construir una carrera propia en la música. Con álbumes como "Stars Dance" y "Revival", consolidó su perfil de artista pop y logró varios éxitos internacionales. El disco "Revival" supuso un punto de inflexión, con canciones como "Good for You" o "Hands to Myself", y la situó entre las voces femeninas más escuchadas del momento.

Sin embargo, la fama también tuvo un coste. La presión mediática y las giras coincidieron con sus primeros problemas de salud y con una exposición constante en redes sociales. Años después reconocería que necesitó alejarse temporalmente del foco para cuidar de sí misma.

Una relación compleja con la fama

Gómez ha sido una de las celebridades que más abiertamente ha hablado de la ansiedad y la salud mental. En diferentes entrevistas ha explicado que la popularidad puede resultar abrumadora y que ha necesitado terapia y periodos de descanso digital.

Su manera de abordar estos temas ha conectado especialmente con el público joven. Lejos de proyectar una imagen inalcanzable, ha construido un discurso centrado en la aceptación personal. En una entrevista sobre el lanzamiento de Rare Beauty afirmó: "Prometo que cada uno está hecho para ser quien es y eso es lo verdaderamente atractivo y hermoso"

En 2020 lanzó Rare Beauty, una firma de cosméticos que rápidamente se diferenció de otras marcas de celebridades por su enfoque inclusivo y su vinculación con la salud mental. El mensaje no giraba en torno a la perfección, sino a sentirse cómodo con uno mismo. En una conversación con TIME, Gómez resumía esa filosofía así: "Ser diferente es sentirse cómodo con uno mismo. He dejado de intentar ser perfecta. Solo quiero ser yo".

La marca también creó el Rare Impact Fund, destinado a financiar programas de salud mental para jóvenes. Según la compañía, el fondo ha movilizado decenas de millones de dólares y apoya organizaciones en varios continentes.

Rare Beauty no solo ha apostado por una gama amplia de tonos. Gómez ha explicado que su propia experiencia física influyó en el diseño de los productos. Quería envases fáciles de abrir y utilizar.

"Tengo artritis en los dedos, y eso es por el lupus", dijo a People. A partir de esa experiencia, la marca incorporó criterios de accesibilidad y ergonomía en el desarrollo de sus productos.

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Vivir con lupus: la enfermedad que cambió su vida

Gómez fue diagnosticada de lupus entre 2012 y 2014, aunque lo hizo público en 2015. La enfermedad autoinmune afectó profundamente a su carrera y a su vida personal. En 2017 reveló que había recibido un trasplante de riñón gracias a la donación de su amiga, la actriz Francia Raisa.

Desde entonces se ha convertido en una de las voces más visibles en la concienciación sobre el lupus y la investigación de esta enfermedad.Su vida sentimental ha sido objeto constante de atención mediática, desde su relación con Justin Bieber hasta etapas más recientes. Actualmente mantiene una relación con el productor musical Benny Blanco, con quien ha compartido públicamente una etapa especialmente feliz. En una entrevista para Vanity Fair llegó a decir: "Nunca me habían amado así".

También ha hablado con sinceridad sobre la maternidad. En 2024 explicó que sus problemas de salud hacen que un embarazo pueda suponer un riesgo y que contempla alternativas como la adopción o la gestación subrogada.

Más allá de la estrella pop.

A sus 34 años, Selena Gómez es actriz, cantante, productora, empresaria y activista. Ha logrado algo poco frecuente en la cultura popular: transformar la vulnerabilidad en una herramienta de conexión con el público. Mientras continúa sumando proyectos en la música y la interpretación, su influencia se extiende también al mundo de la belleza y la salud mental.

Quizá por eso su aniversario no se percibe solo como el cumpleaños de una celebridad, sino como el de una figura que ha aprendido a convertir sus propias cicatrices en parte de su discurso. Y esa, más que cualquier éxito en listas de ventas, es probablemente la razón por la que sigue siendo una de las voces más escuchadas de su generación.