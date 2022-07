¿Tienes hambre o solo quieres comer algo?

Una de las barreras con las que se encuentran algunas personas que tienen un plan de alimentación para bajar de peso es que no saben cómo controlar el hambre.

Versión impresa

Algunos de ellos dicen que no pueden controlar el hambre, señalan especialistas. No obstante, hay varias opciones que ayudan a controlar el hambre de manera natural, pero, lo primero es identificar si verdaderamente tienen hambre.

Consejos

Hay algunas señales que te pueden ayudar a distinguir entre el hambre relacionada con el estrés o las emociones y la verdadera hambre física, señala Susan Bowerman, directora Sénior, Educación y Capacitación Mundial en Nutrición.

Por ejemplo, si tu estómago hace ruido, si te sientes sin energía o te sientes malhumorado. Estos son indicadores de que necesitas comer algo. Estas se conocen como las señales de hambre verdadera. Después de un bocado de sentirás mejor.

Por lo contrario, si comes porque solo estás aburrido, enojado o deprimido, es probable que la comida no te haga sentir menos aburrido, enojado o deprimido. Y si lo hace, probablemente no durará mucho tiempo.

Si lo que te impulsa son las emociones o el estrés, o si sientes la necesidad de comer algo porque tiene buen aspecto o aroma, es probable que no estés realmente hambriento.

'Tips'

En este caso, querrás descubrir otras formas de controlar el hambre por estrés.

- Proteína: Satisface el hambre mejor que los carbohidratos o las grasas, así que trata de incluir un poco de proteína magra en cada comida y bocadillo.

- Alimentos altos en agua y fibra: Son "voluminosos" y ocupan más espacio en el estómago, por lo que te ayudan a sentir saciedad.

- Ejercicio: Una sesión de ejercicio puede suprimir las hormonas del hambre, lo cual puede reducir el apetito. No obstante, para mantenerse activo, tu cuerpo necesita contar con la energía adecuada.

- Comidas pequeñas: Cuando comes porciones pequeñas cada cierta hora, ayudas a estabilizar tus niveles de azúcar en la sangre a lo largo del día.

