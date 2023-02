Tres consejos para emprendedores, según Tania Pimentel

Emprender no es fácil y en muchos casos por pensar que el proyecto no está al 100% o que no es perfecto no se da el siguiente paso.

En este punto escuchar sobre las experiencias de otros emprendedores puede ser de gran ayuda, ya que ya han superado el dilema en el cual te encuentras.

Tania Pimentel, emprendedora mexicana y ganadora de la primera temporada del reality "Escuela Imparables", conversó con Panamá América y compartió tres consejos para quienes desean emprender.

Pimentel, creadora de Women Index, afirmó que todo empieza con atreverse a emprender aún sí hay miedo y segundo la planeación, un factor muy importante.

"Desde cómo voy a financiar los primeros meses de mi emprendimiento, tal vez tengo ahorros y me he ido preparando para este momento. Pensemos también que alguien nos va a dar millones, ojalá que así sea. Pero, si no, cómo podemos también hacernos responsables de esa parte de nuestro emprendimiento", explicó la emprendedora.

Por último, recomendó buscar mentores, considera que es muy valioso, e incluso apoyar a otras personas que están empezando o que van un poco más atrás aportará mucho crecimiento y aprendizaje.

¿Líder o jefe? Otro factor importante que determinará el éxito de un emprendimiento es la forma en la que se dirige, pues erróneamente se piensa que un líder es el jefe y que se hace lo que él diga y es todo lo contrario, este debe pautar qué camino tomar y siempre acompañando a su equipo.



"Pues la verdad sí me sentí imparable, yo sí tuve un trabajo interno para creer que podría, que podía ganar, que mi esfuerzo era suficiente. Yo di lo mejor de mí. Las demás decisiones las dejé en mis mentoras, pero creo que eso me ha cambiado muchísimo y ha impactado muy positivamente a mi negocio", dijo Tania Pimentel sobre su participación en la primera temporada de "Escuela Imparables".

También es importante cuidar de sí mismo. Pimentel confesó que ha visto a mujeres líderes, CEOs y fundadoras de negocios que ni comen, por lo tanto, es importante priorizar el bienestar propio para poder impactar positivamente las otras esferas.

Impacto de 'Escuela Imparables'

Recientemente se emitió la segunda temporada de "Escuela Imparables", por E! Entertainment, donde Pimentel regresó como asesora tras ganar la edición pasada.

El reality impactó de forma positiva el emprendimiento de Pimentel, tanto a nivel económico como de aprendizaje. "Women Index es una plataforma que ayuda a que las mujeres sean más visibles en su trabajo, que puedan obtener mejores puestos en toma de liderazgo y en toma de decisiones. Entonces, definitivamente, sí veo un antes y un después en mí personalmente y en la empresa", dijo.

