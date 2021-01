Ubaldo Davis: 'Desde que dejé de ver tantas noticias sobre la covid, estoy con menos ansiedad y estrés'

El tema de la salud mental en medio de esta crisis sanitaria por la covid-19 ha sido muy debatida durante estos meses.

Sobre este tema Ubaldo Davis hizo una publicación en donde cuenta cómo ha ganado más paz mental.

El productor de televisión hizo una publicación donde se lee: "Desde que dejé de ver tantas noticias sobre la covid, estoy con menos ansiedad y estrés sobre esta pandemia”.

“Po supuesto tomando todas las medidas preventivas mascarilla, distanciamiento, alcohol, quedarme en casa, etc”, añade.

“Pero no destruyendo mi cabeza pensando en covid 24/7”, culmina.

No osbtante, también escribió: “Les comparto esto porque sí es verdad que debemos estar informados de todo lo que pase, ya que es un virus nuevo pero el preocuparnos de más y vivir todo el día pendiente de todo lo que pase tampoco es sano es obsesivo".

Aconseja: “Así que sean prudentes tomen todas las medidas preventivas, pero metanle mente a otras cosas no todo es el Covid-19”.

La publicación de Ubaldo Davis generó decenas de comentarios a favor, pues se deben tomar las cosas con calma, pero con precaución.

"Muy de acuerdo yo me la pasaba estresada viendo cuantos casos por dia habia en mi provincia y los comparaba con los del dia anterior. Sumaba y restaba. Ya me estaba volviendo loca. Hasta que deje eso"; "Misma decisión aquí! Ayuda mucho" y "Hay que hacer siempre higiene mental si no cómo hago yo para sonreír todos los días , cada mañana", son algunos de los comentarios.

La salud mental ha estado en el ojo del huracán durante estos meses, el estrés y la ansiedad han aumentado, señalan organismos de salud internacional.