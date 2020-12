'El Urri': ¿Le prohibieron el uso de las instalaciones del Metro de Panamá?

El polémico instagramer Ángel Urriola, mejor conocido como ‘El Urri’, se llevó una sorpresa cuando se disponía utilizar las instalaciones del Metro de Panamá, resulta que mantiene una orden policial que le prohíbe su uso e incluso circulan unas imágenes donde se ve que una unidad policial lo detuvo.

En un video se ve al instagramer y varias unidades de la Policía Nacional. “Yo quiero que me enseñen policía donde dice que yo no puedo usar el Metro de Panamá, porque yo soy un ciudadano igual que cualquiera”, explica ‘El Urri’.

En las imágenes ‘El Urri’ se mostró insistente de que le mostraran la supuesta orden policial, quería saber quién la firmó y los detalles.

“Dicen que yo no puedo utilizar… así que yo quiero ver la orden policial que dice que yo no puedo utilizar el Metro de Panamá. Quiero que me la enseñen los policías o quiero que me la enseñe el personal aquí, porque yo tengo derechos”, comentó ‘El Urri’.

Concluyó diciendo: “Ahora yo pague mi tarjeta y no puedo salir”.

Hasta el momento, el Metro de Panamá no ha informado cuáles son las razones por la cual el joven no puede utilizar las instalaciones de este medio de transporte.

Sin embargo, esto podría estar relacionado con el comportamiento de Urriola en el pasado.

Hace algunos meses en las redes se compartió un video en donde se veía al joven lamer una de las barras fijas que hay en el vagón del metro y que son utilizadas para que los pasajeros se sostengan.

Al joven no le importó que lo estuviesen grabando ni los pasajeros que iban en el vagón, pues lamió el barra fija tres veces.

“Algo hizo y la oficina del @metrodepanama le prohibió la entrada” y “Un payaso es lo que es, por andar haciendo payasadas, como si fuera gracioso…”, son algunos de los comentarios que generó la supuesta prohibición.