Tres nuevas especies de árboles son descritas en Panamá

Tres nuevas especies de árboles han sido documentadas recientemente en Panamá. El trabajo fue liderado por los investigadores Juvenal Batista y Ghillean Prance.

Se trata de las especies Scottmoria santafeensis, Scottmoria ilianacisneroi y Scottmoria gracie, que se ubican en los bosques nubosos tropicales del Parque Nacional Santa Fe (Veraguas); Cerro Pirre y Cerro Sapo, en el Parque Nacional Darién.

Además, la investigación titulada "Three new species of Scottmoria (Lecythidaceae), from the tropical cloud forest of Panama" publicada en la revista Phytotaxa, brinda información sobre sus estados de conservación, ecología, distribución, hábitat y nombre común.

En el caso de la Scottmoria santafeensis, el nombre de la especie está dedicado al distrito de Santa Fe en Veraguas, una región que alberga el Parque Nacional Santa Fe y es una de las más biodiversas del país.

Su nombre común suele ser calabazuelo de montaña, es endémica de la vertiente caribeña del centro de Panamá y se distingue por ser un árbol de dosel, de 20 a 40 m de altitud.

Los investigadores indican que las posibles amenazas para esta especie son la deforestación y la destrucción del hábitat debido a los asentamientos humanos, campamentos agrícolas y ganaderos.

Con respecto a la Scottmoria ilianacisneroi, su nombre se debe a la zoóloga Iliana Ibeth Cisneros Hidalgo, experta en mamíferos, felinos, aves y gestora de proyectos. Iliana descubrió estos árboles durante el trabajo de campo y fue de gran ayuda en las expediciones al Alto Pirre, y al Camino Trupal en el Bajo Pirre, en busca de las lecitidas de la región.

2

de estas nuevas especies se ubican en el Parque Nacional Darién.

Coloquialmente se le conoce como coquito, coquito de Iliana, coquito de montaña o coquito de mono. La planta es endémica del este de Panamá, desde la ladera de la sierra de Pirre en el Parque Nacional Darién.

Se conoce que florece y fructifica en abril.Los autores indican que la Scottmoria ilianacisneroi solo se conoce a partir de ejemplares recolectados en la cresta del Cerro Pirre.

"La especie podría estar amenazada por la deforestación de subsistencia para construir pequeños refugios para cazadores de pueblos cercanos. Sin embargo, al encontrarse en la remota cresta del Pirre, no enfrenta amenazas significativas", reseñan.

Mientras que la Scottmoria gracie debe su nombre a Carol Gracie, quien fue una botánica, escritora, coleccionista de plantas, fotógrafa y miembro de la comunidad del Jardín Botánico de Nueva York (NYBG). Su nombre común es coquito de montaña o coquito de Gracie. Es endémica del este de Panamá, desde la ladera de la sierra de Sapo, cerca de la cima, en el Parque Nacional Darién.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

Según la información de las colecciones, florece en enero, abril y septiembre, y los frutos se recolectan en septiembre. Esta especie solo ha sido reportada en el borde del Cerro Sapo con dos individuos muy cercanos. Es posible que se encuentre en las colinas adyacentes que forman parte de la sierra del Sapo.

Los investigadores pudieron hacer estos nuevos estudios gracias al apoyo de diferentes entes. En el caso de las expediciones a Darién, estas fueron posibles gracias a una beca para el estudio de Lecythidaceae en el Parque Nacional Darién, otorgada por el Fondo Darién, administrado por la Fundación Natura y el Grupo GEMAS, así como a una contribución de la National Geographic Society.