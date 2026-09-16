Ana Gabriel Gutiérrez y Yuliett Hinestroza se quedan con el bronce en los Juegos Suramericanos

La gimnasia sigue mostrando su buen momento. Ahora fue el turno de Ana Gabriela Gutiérrez, que se colgó la medalla de bronce en la prueba de suelo en los Juegos Suramericanos 2026, que se realizan en Argentina.

La panameña Gutiérrez, en los ejercicios de suelo, obtuvo 12.94 puntos para asegurar la medalla de bronce.

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El metal dorado lo obtuvo la argentina Julieta Luca con 13.234 unidades, mientras que el metal de plata fue para la brasileña Julia Pereira, que recibió una evaluación de 13.167 puntos.

En la prueba de suelo también vio acción la panameña Hillary Heron, que quedó en el quinto lugar al obtener una puntuación de 12.634.

Hinestroza con bronce

Por su parte, Yuliett Hinestroza se quedó con la medalla de bronce al caer en las semifinales del boxeo femenino ante la venezolana Irismar Rojas por 4-1 en los 51 kilogramos.

Hasta el momento, Panamá tiene asegurada una medalla de plata y tres de bronce, para totalizar cuatro metales.