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Panamá
Árabe Unido y San Francisco, obligados a ganar en la LPF
Actualizado 2026/03/13 02:23:07
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San Francisco es antepenúltimo en la Conferencia del Oeste y cuenta con 7 unidades.
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En un duelo de equipos golpeados, San Francisco recibe al Árabe Unido de Colón hoy en el "Muquita" Sánchez de La Chorrera a las 8:30 p.m. en el inicio de la fecha 9 del Clausura 2026 de la LPF.
Árabe viene de caer ante Veraguas por 3-2.
Mientras que Sanfra perdió ante Plaza Amador 2-1.
El equipo colonense suma suman 7 puntos y es últimos en la Conferencia del Este.
Mientras que Sanfra, dirigido por Jorge Dely, es antepenúltimo en el Oeste, también cuenta con 7 unidades.
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