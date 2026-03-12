Árabe Unido y San Francisco, obligados a ganar en la LPF

En un duelo de equipos golpeados, San Francisco recibe al Árabe Unido de Colón hoy en el "Muquita" Sánchez de La Chorrera a las 8:30 p.m. en el inicio de la fecha 9 del Clausura 2026 de la LPF.

Árabe viene de caer ante Veraguas por 3-2.

Mientras que Sanfra perdió ante Plaza Amador 2-1.

El equipo colonense suma suman 7 puntos y es últimos en la Conferencia del Este.

Mientras que Sanfra, dirigido por Jorge Dely, es antepenúltimo en el Oeste, también cuenta con 7 unidades.