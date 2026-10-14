Beşiktaş y Murillo tienen una dura prueba en la Europa League

El Beşiktaş JK, donde milita el panameño Michael Amir Murillo, se alista para afrontar un exigente examen este jueves en la UEFA Europa League.

La escuadra turca llega a este compromiso con el ánimo a tope tras haber firmado una presentación sobresaliente en su debut, donde goleó con contundencia 4-1 al Olympique de Marsella, consolidando desde ya sus aspiraciones de protagonismo continental.

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En esta segunda jornada, el conjunto blanquinegro tendrá una dura prueba al visitar territorio alemán para medirse ante su rival de turno, el TSG 1899 Hoffenheim.

El cuadro germano representa un escollo de alto calibre por su intensidad táctica y fortaleza jugando en casa, por lo que las "Águilas Negras" deberán desplegar su mejor versión para aspirar a sumar un resultado positivo fuera de su feudo.

La sede elegida para albergar este vibrante duelo europeo es el moderno PreZero Arena, ubicado en la ciudad de Sinsheim, Alemania. Este escenario promete una atmósfera eléctrica y un lleno total con el respaldo de la afición local, mientras que para los seguidores en territorio panameño el pitazo inicial está programado exactamente para las 2:00 p.m. (hora de Panamá).

El lateral derecho panameño Michael Amir Murillo en la actual temporada 2026/27 con el Beşiktaş JK de Turquía, registra 12 apariciones oficiales en todas las competiciones (7 en la Superliga turca y 5 en la UEFA Europa League, entre fase previa y fase de liga), acumulando 10 titularidades, 2 goles, 1 asistencia y un total de 881 minutos disputados.